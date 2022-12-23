. Губернаторы новой волны создают условия для развития молодежи в регионах
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Губернаторы новой волны создают условия для развития молодежи в регионах

Губернаторы новой волны создают условия для развития молодежи в регионах

Условия для всестороннего развития молодежи создают губернаторы новой волны на вверенных им территориях.

В столице Республики Саха (Якутия) открыли первый креативный кластер на Дальнем Востоке. Его резиденты занимаются кинопроизводством, блогингом, дизайном, анимацией и созданием мобильных приложений. По словам главы региона Айсена Николаева, в новом году резиденты будут работать сразу над 10 фильмами.


Губернатор Кировской области Александр Соколов считает своей задачей создание для молодежи реальных перспектив развития в своем регионе. В октябре 2022 года Соколов анонсировал создание в Кировской области Молодежного центра. Его откроют в 2023 году на базе детского лагеря "Белочка".

В Калининградской области при участии губернатора Антона Алиханова состоялся первый региональный совет по взаимодействию со всероссийским Движением детей и молодежи. Молодые калининградцы озвучили свои инициативы по развитию территории.

"Самое главное — у ребят очень много идей по развитию Калининградской области и поддержке молодежных инициатив. Например, создание “точек притяжения” как студхаус в БФУ, но для школьников по всему региону, проведения слета волонтерских организаций для обмена опытом среди детей, развитие проекта “Дети — детям”", — отметил Алиханов.

В Мурманской области регулярно открываются площадки для молодежи. Например, в уходящем году запущен Центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Мурманской области "Полярная звезда", открыто молодежное пространство в Ловозере. Знаковым проектом стал мурманский "Контейнер Холл", который губернатор Андрей Чибис назвал новой точкой притяжения творческой молодежи. "Контейнер Холл" — это арт-пространство, состоящее из 12 сухогрузных морских контейнеров, которые образуют места для мастер-классов и перфомансов, уличный амфитеатр и галерею.

Самарская область стала победителем федерального конкурса по строительству международного студенческого кампуса. Проект разрабатывался под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова. Ожидается, что локация станет центром притяжения талантливой студенческой молодежи и создаст новые возможности для ее комфортного развития.

Как подчеркнул руководитель "Департамента государственного консалтинга" Григорий Добромелов, эффективная государственная молодежная политика должна иметь фундамент в виде содержательной стратегии. Такой позиции в работе с молодыми людьми придерживаются, в частности, и губернаторы новой волны.

"Федеральный центр и регионы начинают создавать контент воспитательной работы с молодежью. В работе с молодыми людьми нужен образ будущего, опирающийся на традиционные ценности, но не исчерпывающийся ими", — отметил эксперт.

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По материалам: uposters.ru

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