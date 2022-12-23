. Художник представил, как бы выглядели мультгерои 90-х, если бы они стали реальными людьми и жили среди нас

Многие дети 90-х выросли на таких мультиках, как «Симпсоны», «Футурама», «Гриффины» и другие. И даже несмотря на то, что герои этих мультсериалов могли со временем поменяться, их первоначальный образ всегда будет вызывать ностальгию. Для художника Даниела Вошарта эти мультфильмы тоже не оказались забытыми. Обратившись за помощью к фотошопу и программе Artbreeder, он попытался представить, как бы выглядели всем хорошо известные персонажи, если бы они стали такими же, как мы — обычными людьми.

Паровозик Томас, «Томас и его друзья»

Все работы автора были сделаны ещё до тех времён, когда нейросети стали набирать свою популярность. Поэтому для того времени сделать то, что получилось у Даниела Вошарта, было не так просто. Над одним портретом художник мог просидеть целый день, чтобы хоть как-то приблизить героя к человеческому образу.

Даг Фанни, «Даг»

Всех мультгероев художник изображал в юношеском возрасте, поэтому их портреты выполнены в стилистике фотографий для школьного альбома. Всего таких фотокарточек вышло около 50 штук.

Гарфилд

Хьюберт Фарнсворт, «Футурама»

Питер Гриффин, «Гриффины»

Несмотря на то, что любимые персонажи мультфильмов теперь выглядят как обычные люди, их главные отличительные черты всё равно были сохранены художником. Ведь именно они и делают героев мультсериалов неповторимыми.

Филипп Фрай, «Футурама»

Джон Браун, «Инспектор Гаджет»

Мардж Симпсон, «Симпсоны»

Нед Фландерс, «Симпсоны»

Арнольд Шортмэн, «Эй, Арнольд!»

Здесь Арнольд выглядит совсем как школьник. Чего нельзя сказать о работах другого иллюстратора, который представил некоторых юных мультяшек уже совсем взрослыми людьми. И Арнольд, кстати, в их числе.

Джеральд Йоханссен, «Эй, Арнольд!»

Чаки Финстер, «Ох, уж эти детки» и «Детки подросли»

Губка Боб Квадратные Штаны

Якко Уорнер, «Озорные анимашки»

Бивис, мультсериал «Бивис и Баттхед»