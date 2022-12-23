. Игорь Кобзев принял участие в заседании Госсовета по молодежной политике
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Игорь Кобзев принял участие в заседании Госсовета по молодежной политике

Игорь Кобзев принял участие в заседании Госсовета по молодежной политике

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в заседании Госсовета по вопросам молодежной политики. Совещание провел президент России Владимир Путин.

«Глава государства считает молодежную политику стратегически важной темой. Он отметил, что молодым свойственно не повторять и улучшать, а создавать новое. И нам нужно помогать им на этом пути. Раскрывать потенциал талантливых ребят. Сейчас у нас действительно растет поколение новых лидеров», — написал Игорь Кобзев в своем-телеграм-канале.

Губернатор рассказал, что глава комиссии Госсовета по направлению «Молодежная политика» Дмитрий Артюхов предложил создать отдельный нацпроект для работы с молодежью. Игорь Кобзев подчеркнул, что вопросы реализации молодежной политик в приоритете для областной власти. В марте в Иркутской области приняли стратегию развития молодежной политики до 2030 года. Участие в ее разработке приняли представители молодежи, некоммерческих и общественных организаций.

В 2022 году Иркутская область стала победителем всероссийского конкурса «Регион для молодых», который проводится федеральным агентством по делам молодежи. Полученный грант направят на модернизацию и обновление Дома молодежи в Иркутске и спортивно-молодежного центра «Притяжение» в Усть-Илимске, на реализацию других мероприятий и проектов.

С 2008 года в регионе проходит международный молодежный форум «Байкал». В этом году в нем приняли участие более 600 человек, 185 спикеров и экспертов.

«Еще одно из ключевых направлений работы — содействие занятости молодых людей. Второй год у нас проводится кадровый конкурс „Моя карьера“. Как раз в ближайшее время определятся сто лучших конкурсантов этого года. Будем продолжать работать, учитывая те векторы, которые были заданы сегодня на заседании Госсовета. Молодежь – это наша опора, мы должны сделать все, чтобы молодые люди чувствовали себя востребованными в регионе и понимали, что здесь есть все возможности для жизни и самореализации. Сегодня еще раз убедился, что деятельность нашего министерства по молодежной политике соответствует всем федеральным трендам, а наша молодежь участвует во всех всероссийских проектах», — добавил губернатор.


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По материалам: irk

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