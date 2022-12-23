. Инсайдер: дата релиза Redfall от Bethesda вновь откладывается





До сих пор Starfield и Redfall не имеют точной даты релиза, хотя изначально планировалось, что обе игры выйдут в 2022 году. Студия Arkane, которая работает над Redfall, планирует выпустить игру в первой половине 2023 года, и это единственное, что известно сейчас о дате релиза проекта.

Игровой инсайдер Okami Games еще в октябре отмечал, что дата релиза Redfall могла быть вновь отложена, но тогда он не смог поделиться подробностями. Сегодня он дополнил свое сообщение двухмесячной давности, отметив, что получил новую информацию: «Слышал, что релиз был отодвинут внутренне примерно на 6 недель, в настоящее время игра нацелена к релизу в начале мая».





Напомним, игра Redfall должна была выйти летом 2022 года, то есть до релиза Starfield, которую планировали выпустить в ноябре 2022 года.

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