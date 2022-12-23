. Ирина Салтыкова набросилась на Леру Кудрявцеву

Певица Ирина Салтыкова обижена на ведущую. Очередной конфликт с участием Леры Кудрявцевой разгорелся на шоу «Суперстар! Возвращение», где она сидит в жюри. На этот раз на телеведущую сильно обиделась Ирина Салтыкова, которой пришлось покинуть проект в прошлом выпуске из-за того, что судьи поставили ей низкие оценки. Главным же критиком исполнительницы хита «Серые глаза» выступила Кудрявцева, что особенно задело артистку, и она набросилась на обидчицу с обвинениями и оскорблениями. «Что касается выпадов Леры Кудрявцевой – разве это нормально? Ладно, когда молодежь бестолковая, я это прощаю, но когда взрослые люди ведут себя невоспитанно… Сначала я выслушивала критику в свой адрес с юмором, а потом они перегнули палку»,— возмутилась Салтыкова.Ссора между певицей и телеведущей многих удивила, ведь в первых выпусках шоу казалось, что они прекрасно ладили, а звезда НТВ даже выделяла Ирину среди других участников и отмечала, что та прекрасно выглядит. Более того, Салтыкова ранее приходила в программу «Секрет на миллион» в качестве гостьи и делилась с Кудрявцевой болезненными подробностями ее абьюзивных отношений с бывшим мужем. Однако теперь певица злится на телеведущую и прощать ее не собирается, а их прошлое общение называет исключительно рабочим процессом. «Я стараюсь держаться со всеми одинаково – на расстоянии вытянутой руки. И потом, я приходила на передачу, а не в гости к Лере, она не хозяйка шоу, а его ведущая – вот в чем разница», — объяснила артистка. Напомним, ранее на Кудрявцеву обиделась другая участница шоу «Суперстар! Возвращение» — Катя Лель, номер которой телеведущая жестко раскритиковала.