. Эксперт: Степень открытости между государством и молодежью России нужно развивать и поддерживать

Член экспертного клуба "Дигория" Мария Прокофьева прокомментировала итоги заседания Госсовета по молодежной политике с участием президента Владимира Путина, отметив позитивную тенденцию к росту открытости между государством и молодежью.

Среди положительных направлений политолог отметила наличие социальных лифтов и проектов по самореализации молодых людей, эффективность Росмолодежи как координирующего органа, запуск программы "Регион для молодежи" и другие проекты.

Вместе с тем эксперт считает, что с февраля задача по конструктивному взаимодействию с молодежью заметно усложнилась.

"С разрывом старых связей с Европой молодые люди, в особенности те, кто живет в мегаполисах, утратили часть привычных возможностей, в частности, обучение по обмену, и сейчас государство должно предложить им достойную альтернативу, открыть новые горизонты развития", - отметила эксперт.

Она видит решение проблемы в откровенном диалоге между государством и молодежью. Именно поэтому, по мнению Прокофьевой, так важно исключить в работе с молодыми людьми формализм и казенщину и привлечь их к принятию решений и разработку государственной политики.

"Само заседание Госсовета является хорошим примером того, как нужно работать на данном направлении: помимо представителей власти, в нем приняли участие представители молодежных организаций, студенты и даже школьники. Такой уровень открытости нужно развивать и поддерживать, не боясь острых вопросов и ярких предложений, поскольку как отметил Владимир Путин, молодежи свойственно создавать новое, и именно она будет прокладывать путь России в будущее", - заключила эксперт.