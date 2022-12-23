. Эксперты НОМ подвели итоги работы на выборах в 2022 году
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Эксперты НОМ подвели итоги работы на выборах в 2022 году

Эксперты НОМ подвели итоги работы на выборах в 2022 году

Общественный контроль за всеми видами голосования, подготовленные наблюдатели на участках и незамедлительная реакция экспертов на каждый сигнал о возможных нарушениях: эксперты НОМ подвели итоги работы в 2022 году.

Член СПЧ, председатель НОМ Александр Брод сообщил главный итог работы в 2022 году – усиление работы с регионами и расширение тематики экспертной деятельности.


"Говорили не только о выборах, но также о развитии страны в условиях СВО и антироссийской политике Запада. Как итог: удалось всегда быть в курсе общественных настроений и совместными усилиями обеспечить высокий уровень общественного контроля на выборах", - отметил правозащитник.

Член ОП РФ, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова отметила, что институт наблюдения показал, что он способен развиваться и адаптироваться под текущие реалии. Она выделила три главных результата работы: все формы голосования были охвачены общественным контролем, электоральный "инцидент-менеджмент" минимизировал проблемные ситуации, методический комплекс НОМ и технические ресурсы стали незаменимыми помощниками для экспертов и наблюдателей.

Председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев поблагодарил коллег из НОМ и общественных палат субъектов за организацию качественного независимого наблюдения, а также призвал к еще большему сплочению.

"Давление на нашу страну и гражданское общество будет только нарастать, и нам уже сейчас важно к этому готовиться", - сказал Григорьев.

В рамках мероприятия также дали слово региональным экспертам НОМ, они рассказали о лучших практиках по наблюдению и мониторингу выборов.

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По материалам: uposters.ru

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