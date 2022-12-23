. Юлия Пересильд пришла на вечеринку в белом платье и с новым избранником

38-летняя актриса Юлия Пересильд вышла в свет с Михаилом Тройником в белом наряде. Юлия Пересильд вновь вышла в свет с новым возлюбленным Михаилом Тройником. Актеры посетили вечеринку по случаю 20-летия журнала Hello и выглядели просто великолепно. Все собравшиеся особо отметили эффектное белое платье звезды фильма «Вызов» с прозрачными рукавами, разрезами по бокам и широким поясом, в котором она стала очень похожа на невесту. Поклонники Пересильд немедленно решили, что выбор наряда не случаен и таким образом Юлия намекает на скорое замужество. Тем более в брак актриса еще ни разу не вступала – с Алексеем Учителем они не регистрировали отношения, хоть и прожили вместе больше десяти лет, воспитывая двух дочерей — Анну и Марию. Однако недавно знаменитости расстались, а Пересильд представила всем нового кавалера, с которым, судя по всему, познакомилась во время работы над драмой «Вызов», где 34-летний актер исполнил эпизодическую роль.И если раньше Юлия не любила распространяться про личную жизнь и никогда не позировала на публике с Учителем, то теперь она без стеснения на глазах у всех держится за руки с Михаилом и хвастается их совместными увлечениями. «Мой молодой человек, Михаил, недавно «подсадил» меня на цигун. Я не могу сказать, что я уже продвинутый пользователь в этой истории, но мне это точно интересно. Еще я люблю пилатес. Но тоже с конкретным тренером», — рассказывала недавно актриса. Напомним, Михаил Тройник известен широкой публике по сериалам «Чики», «Метод» и «Иванько». Ранее он не состоял в браке и не успел обзавестись детьми, однако у актера есть квартира в Москве, а карьера его развивается весьма успешно, хоть и не столь головокружительно, как у Пересильд.