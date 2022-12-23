. Юрий Куклачев будет встречать Новый год в колонии
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Юрий Куклачев будет встречать Новый год в колонии

Юрий Куклачев будет встречать Новый год в колонии
Клоун и дрессировщик кошек, Юрий Куклачев поделился своими необычными планами на праздник. Знаменитый дрессировщик кошек, клоун Юрий Куклачев рассказал о своих планах на Новый год. Они довольно необычны. «Встретить Новый год я планирую в колонии. Это детская колония в Кировограде (Свердловская область). Уже четвертый год мы работаем в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, и там кировоградская колония. Я приезжаю к детям в заключении, которые совершили ошибки, поздравляю», — рассказал артист, добавив, что в колонии находятся подростки в возрасте от 14 до 18 лет.
Куклачев посещает детские колонии вот уже около 15 лет, раньше с ним ездили Иосиф Кобзон, Армен Джигарханян. Такие посещения очень помогают ребятам, настроенным на исправление. «Мы проводим художественную самодеятельность среди всех колоний. Победителям дают характеристику педагоги, психологи. Таких детей досрочно освобождают. За все эти годы освободили 375 детей…
Они задают вопросы. Потом мы начинаем общаться по переписке. Они пишут мне письма, а я им отвечаю. Это очень сильно действует: дети такие глубокие письма пишут, плакать можно», — приводит слова Куклачева издание РИА ФАН.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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