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Южная Корея приготовилась к активизации кибератак со стороны КНДР

Южная Корея приготовилась к активизации кибератак со стороны КНДРYonhap: КНДР активизирует кибератаки на Южную Корею в 2023 году

Национальная служба разведки Южной Кореи сообщила, что страна готовится к активизации кибератак со стороны КНДР в 2023 году. Отмечается, хакеры планируют похищать данные о передовых технологиях в сферах ядерной энергетики, а также космических программ страны, передает агентство Yonhap.

«В 2023 году, Северная Корея, как ожидается, будет стремиться к краже ключевых технологий и сбору дипломатической информации и информации о безопасности в попытке достичь своих политических целей», — сказано в сообщении агентства.

В Сеуле считают, что северокорейские кибератаки будут производиться с целью кражи технологий, связанных с АЭС, чипами и оборонной сферой. Также ожидается возрастание числа преступлений, подразумевающих кражу криптовалют.

Ранее доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин рассказал, что заявление сестры лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон о мощи оружия страны было адресовано США и их союзникам.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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