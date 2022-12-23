. Как распознать по чертам внешности ведьму, какие знаки выдают наличие магических способностей

В былые времена женщинам приходилось несладко. Чем красивее она была, тем более опасной и непредсказуемой могла быть ее жизнь. А если ей непосчастливилось иметь на теле так называемую «дьявольскую метку», то доказать свою непричастность к магии было невозможно. Сейчас, конечно, никто никого на кострах не сжигает,

но все же интересно узнать, какие знаки существуют на теле ведьм, какие черты выдают наличие магических способностей.

Знаки ведьмы

Родинки в области коленки, на виске либо над верхней губой

Если родимое пятнышко располагалось на коленке, то это могло означать, что женщина предсказывает судьбу. Занимается она этим или нет, никого не интересовало, и осудить могли совершенно невиновного человека. Но если метку на коленке можно было спрятать под юбкой, то что делать с родинкой на виске, или того хуже — над губой? По распространенному поверью, возле линии волос отметинка располагалась у тех, кто обладает экстрасенсорными способностями. Женщины с родинкой около верхней губы, вероятно, просто слишком сильно волновали мужское воображение (это происходит и поныне), потому в отместку или из злости их могли приговорить к лишению жизни.





Крупные родинки

Еще хуже было положение у тех женщин, которые имели более крупные родинки или бородавки. Не зря в Средневековье их называли «третьим соском» — считалось, что им ведьма кормит своего питомца-прислужника. Им могла быть, к примеру, крыса, в которую вселился дух. Такая «дьявольская метка» обрекала женщину на необходимость прятаться всю жизнь, даже если к магии она не имеет никакого отношения. А если кто-то сдаст ее, то виселицы или костра ей не избежать.

Зеленые глаза

Зеленый цвет радужки встречается наиболее редко, потому считается таким ценным. Зеленоглазые девушки обладают манящим взглядом, буквально гипнотизируя мужчин. Возможно, именно по этой причине католическая церковь так яростно боролась с ними. Обладательницы глаз такого цвета ассоциировались с хитростью и обольщением, что никак не вязалось с канонами церковников. В нашем, 21 веке, люди, как показывают опросы, до сих пор в некотором смысле согласны с древними.

Рыжие волосы





В былые времена именно женщины считались проводниками между миром духов и миром живых. Не любили при этом людей с рыжими волосами любого пола, но боролись лишь с женщинами. Их яркость, необычность смущала умы, потому всем без исключения рыжим дамам приписывали распутство, занятие колдовством. А ведь на самом деле она могла вовсе ничего и не смыслить в магии, а мужчинам нравится исключительно из-за своей внешности.