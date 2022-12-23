. Как торговые сети обманывают покупателей

Специалист рассказал, как посетителей обманывают в магазинах. Продавцы ухитряются замаскировать рост цен и заставить покупателя отдать деньги за дополнительные товары. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин поделился, как в магазинах наживаются на посетителях. Эксперт заявил, что в магазинах часто появляются фейковые скидки. Также за последние пять лет почти у 80% товаров в заводской упаковке уменьшился вес. При этом стоимость продукта осталась прежней. «В этом году все чаще используется шринкфлейшн — это когда уменьшается количество товара в упаковке, а цена при этом остается прежней или чаще всего растет», — отметил эксперт. Еще продавцы любят навязывать гарантийные сертификаты или кредиты, чтобы ничего не смущало покупателя от потенциального приобретения.