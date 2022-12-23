. Киселев встал на защиту Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева с громким скандалом сбежала из страны. Владимир Киселев опубликовал открытое письмо, в котором неожиданно заступился за Аллу Пугачеву. Несмотря на то, что певица покинула Россию, бизнесмен уважает и ценит ее. Владимир Киселев является основателем и лидером знаменитого рок-коллектива «Земляне», а также известным деятелем шоу-бизнеса. Недавно музыканты собрались в рамках своего юбилея, чтобы представить грандиозное шоу в разных городах России. Многие говорят, что Киселев — сильный и бескомпромиссный человек, который никогда не плыл по течению и всегда отстаивал свою позицию. В своем открытом письме он выражает удивление тем, что сейчас происходит в российском шоу-бизнесе. В своем послании он также заступился за уехавшую Аллу Пугачеву. «А кого мы имеем сегодня? Пугачева жива, но ее поставили в такие рамки, что она покинула Россию. Ротару — украинка. Леонтьев и Антонов, дай Бог им здоровья, испытывают серьезные возрастные проблемы. Не создавая новых, держите ветеранов! Но к чему мы пришли? Действиями, абсолютно напоминающими слона в посудной лавке, вытолкали этих артистов за границу», сказал Владимир Киселев.Действительно, Алла Борисовна покинула Россию дважды. В первый раз она уехала вместе с семьей еще в начале спецоперации, но долго не высказывалась по этому поводу. Вернулась Примадонна в августе 2022 года, но пробыла в родной стране всего несколько дней. Отвела детей в школу, после чего забрала их документы и отправилась в Израиль. Многие не простили ей громких высказываний, когда она попросила признать себя иноагентом. Кроме того, поклонники считают, что звезду попросту затравили. Поэтому она решила скрыться подальше от слухов и неправды о себе. «Я с ней не согласен и не оправдываю ее. С позволения сказать, ее муж… Бог ему судья, но Алла?.. Она решила защищать своих детей, как наседка своих цыплят. И вместо того, чтобы пригласить ее, поставить, образно говоря, в строй, ее потеряли, а ведь она могла стать путеводной звездой. Надо дорожить тем, что имеем. Кроме Александра Маршала, Николая Баскова, кроме Ларисы Долиной и Григория Лепса фактически нет ни одного артиста серьезного поколения, который стоит делами за свою страну», — считает Владимир Киселев. Отметим, что сама Алла Борисовна последние месяцы прекрасно чувствует себя в Израиле и регулярно появляется на светских мероприятиях: ходит на концерты, посещает спектакли, общается с поклонниками и публикует красивые фото.