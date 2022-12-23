. Китайские эксперты назвали условия сокращения Западом военной помощи Украине
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Китайские эксперты назвали условия сокращения Западом военной помощи Украине

Китайские эксперты назвали условия сокращения Западом военной помощи Украине

В настоящий момент конфликт на Украине превратился в затяжное противостояние на истощение. В этой ситуации помощь со стороны Запада приобретает для Киева решающее значение, однако и у нее могут быть пределы. Такую точку зрения китайских экспертов приводит издание Global times.

Зависимость Украины от военной помощи Запада носит критический характер, поскольку имевшиеся у Киева ресурсы близки к истощению, считает эксперт Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии наук Китая Чжан Хун. Это понимают в США, поэтому не намерены ослаблять поддержку украинской стороны, прогнозирует специалист.

Впрочем, в Соединенных Штатах все чаще слышны те, кто задает вопросы относительно необходимости безоговорочной и масштабной поддержки Киева, отмечает военный эксперт Сун Чжунпин. Гораздо чаще раздаются призывы внимательнее изучить вопрос, куда расходуются деньги налогоплательщиков и в чьи руки попадает передовое вооружение, замечает политолог.

Ещё больше вопросов относительно перспектив ситуации на Украине возникает у европейцев. Последние значительно больше, чем США страдают от конфликта, ощущая его негативное влияние прежде всего в свое социально-экономической сфере, подчеркивает эксперт.

Уверенность в целесообразности подогревания конфликта слабеет среди европейцев и будет падать в перспективе. В случае же побед российской армии на полях сражений сомнения в необходимости поддержки Киева могут усилиться кратно, прогнозирует Сун Чжунпин.

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По материалам: pnp.ru

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