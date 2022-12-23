. Кэмерон Диаз заметили на съемках фильма после восьмилетнего перерыва в карьере

Кэмерон Диаз заметили на съемках фильма «Снова в деле» после восьмилетнего перерыва

50-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые была замечена на съемках фильма «Снова в деле» (Back In Action) в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

Это первый проект актрисы за последние восемь лет. Диаз брала длительный перерыв в карьере, поскольку хотела понять для себя, что ей действительно важно в жизни. Это время она посвятила своей семье и воспитанию дочери.

Диаз сыграет главную роль в боевике с элементами комедии «Снова в деле» от Netflix. Вместе с ней в картине снимаются актеры Том Брэди и Джейми Фокс. С последним артистка вместе играла в фильме «Энни» в 2014 году. Тогда картина стала последним полнометражным проектом в фильмографии актрисы до перерыва в карьере. Режиссером ленты выступает Сет Гордон, известный по работам «Несносные боссы», «Поймай толстуху, если сможешь», «Офис» и «Парки и зоны отдыха». Дата выхода фильма пока неизвестна.

Диаз объявила о возвращении в кино в июне 2022 года. Знаменитость утверждала, она соскучилась по участию в съемках в фильмах.

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