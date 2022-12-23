. Когда самый опасный день в конце декабря и как защититься от ретроградного Меркурия
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Когда самый опасный день в конце декабря и как защититься от ретроградного Меркурия

Когда самый опасный день в конце декабря и как защититься от ретроградного Меркурия

Готовясь к новогодним праздникам, не будьте слишком беспечны. Астрологические события могут внести свои коррективы. Они будут не слишком приятными. Особо высокие риски, что все пойдет не по плану, в самый опасный день в конце декабря 2022 года. Эту дату назвала астролог Евгения Ан.

Когда самый опасный день в конце декабря

Первая планета от Солнца уже готовится стать ретроградной. Неправильное движение начнется за несколько дней до конца 2022 года. Меркурий перейдет в ретро-фазу в четверг, 29 декабря.

Планета в неправильном движении негативно влияет на те сферы, за которые она отвечает. В частности, это различные коммуникации, дорога, общение, информация. 

В самый опасный день конца декабря существенно возрастают риски таких неприятных явлений:

  • аварии и пробки;
  • интенсивное распространение фейков;
  • непонимание между близкими людьми;
  • проблемы на работе;
  • поломки гаджетов и другой техники.

Не стоит надеяться на других людей. Они могут подвести, сами того не желая. Точно также не будьте слишком самокритичны к себе. Деструктивная энергетика не дает решать даже самые простые задачи, и это не ваша вина.

Как защититься от ретроградного Меркурия

Астролог советует не заниматься важными делами в четверг. С 29 декабря начнется непростой период, но самый опасный день не дает вообще никакой надежды на успех. Перенесите презентации проектов и деловые переговоры на другие даты. 

Защититься от негативного воздействия ретроградного Меркурия можно. Для этого берегите свою нервную систему. Избегайте стрессов, правильно планируя день. На все дела, включая дорогу до работы и дома, закладывайте дополнительное время. 

Постарайтесь выделить минимум час вечером для себя. Почитайте интересную книгу или примите пенную ванну. Расслабьтесь после тяжелого дня, но не с помощью алкоголя. Сохраняйте трезвый ум.

Эти простые рекомендации помогут достойно прожить самый опасный день в конце декабря 2022 года и сохранить свое физическое и ментальное здоровье.

# Общество
По материалам: rsute

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