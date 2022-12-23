. Командир «Ахмата» рассказал о напряженных боях в Артемовске
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Командир «Ахмата» рассказал о напряженных боях в Артемовске

Командир «Ахмата» рассказал о напряженных боях в Артемовске

Командир «Ахмата» рассказал о напряженных боях в АртемовскеАлаудинов: ВСУ ведут напряженные бои у Артемовска, но понимают, что город придется сдать

В районе Артемовска ведутся напряженные боевые действия, однако Киев понимает, что город придется сдать. Об этом рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

«Самые напряженные боевые действия идут в зоне Артемовска, наши подразделения очень хорошую работу там проделывают», — подчеркнул Алаудинов.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) при любом раскладе готовятся к тому, что Артемовск у них заберут, и они пытаются заранее подготовить к этому Запад. «Потихоньку они начинают сдавать населенные пункты, которыми хвастались ранее», — заключил командир «Ахмата».

Ранее Алаудинов рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» продвинулись в районе Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). «Ежедневно они продвигаются и выбивают противника с позиций. Ежедневно мы у них отвоевываем очень хорошие участки», — заявил он, назвав работу военных «очень хорошей».

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Финляндия потребовала у России гарантий безопасности после инцидента с кувалдами
Финляндия потребовала у России гарантий безопасности после инцидента
Командир «Ахмата» рассказал о напряженных боях в Артемовске
Командир «Ахмата» рассказал о напряженных боях в Артемовске
Кэмерон Диаз заметили на съемках фильма после восьмилетнего перерыва в карьере
Кэмерон Диаз заметили на съемках фильма после восьмилетнего перерыва
Закон вознаграждения
Закон вознаграждения
Список крупных игровых релизов, запланированных на Xbox в 2023 году
Список крупных игровых релизов, запланированных на Xbox в 2023 году
Анжелика Варум выступает за сумасшедшие деньги
Анжелика Варум выступает за сумасшедшие деньги
Саше Савельевой чтобы спасти сына пришлось обратиться к израильским врачам
Саше Савельевой чтобы спасти сына пришлось обратиться к израильским
Филипп Киркоров рассказал о своей пластике
Филипп Киркоров рассказал о своей пластике
Анатолий Белый эскортница заявил Юрий Батурин
Анатолий Белый эскортница заявил Юрий Батурин
Ольгу Бузову прокляли, и поэтому она не может иметь детей
Ольгу Бузову прокляли, и поэтому она не может иметь детей
Певица Слава рыдает из-за расставания с мужем
Певица Слава рыдает из-за расставания с мужем
Ирина Салтыкова набросилась на Леру Кудрявцеву
Ирина Салтыкова набросилась на Леру Кудрявцеву

Топ на сегодня

Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей России
Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей России
Эксперты оценили потенциал спроса на рынке жилой недвижимости
Эксперты оценили потенциал спроса на рынке жилой недвижимости
В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Грядущая свадьба Волочковой - всего лишь очередной спектакль и обман, - считает Рустам Солнцев
Грядущая свадьба Волочковой - всего лишь очередной спектакль и обман,

Еще по теме

Стала известна роль спецназа «Ахмат» в боях на луганском направлении
Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели чеченских бойцов в Лисичанске
Командир «Ахмата» пригрозил приехать в Польшу на танке в ответ на санкции
Командир «Ахмата» раскрыл потери украинской армии