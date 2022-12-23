. Ксения Бородина осыпала дочку подарками на сотни тысяч рублей

Ведущая Ксения Бородина отметила семилетие свой дочери. Сегодня в семье Ксении Бородиной радостное событие — день рождения младшей дочери Теоны. Малышке исполнилось семь лет. Звездная мама осыпала ребенка роскошными подарками. Утром Теону ждал приятный сюрприз. В гостиной девочку встретили воздушные шары и фигурки в виде любимых ею поросят. Подарки же звездная мама спрятала в большую коробку, которую ребенок поспешила распаковать. Первыми именинница обнаружила нежные серьги от итальянского бренда Pasquale Bruni. Украшение, усыпанное бриллиантами — подарок от Бородиной. Он обошелся теледиве в больше полумиллиона рублей. Виновнице торжества также вручили пышное платье розового цвета, достойное принцессы. «Какое красивое!» — восторгалась Теона.В коробке девочка обнаружила парик с черными косами. В последние дни она без ума от сериала «Уэнсдэй». В личном блоге Ксения продемонстрировала, как дочь повторила популярный танец Дженны Ортеги, облачившись в наряд ее героини. Не обошлось и без люксовых подарков. В числе бесчисленных упаковок Теона нашла платье от бренда Fendi. Однако большую радость ребенку принесли… пятитысячные купюры. Именинница умело посчитала, что ей подарили 30 тысяч. «Из такого маленького ангелочка, который родился ровно семь лет назад, ты уже превратилась в принцессу, — пишет Бородина. — Ты растешь очень быстро, за последние два года ты стала совсем взрослой, рассудительной, очень умной девочкой. Спасибо, что выбрала меня как свою маму, спасибо, что пришла ко мне абсолютно неожиданно, но ты сделала мою жизнь еще ярче и интереснее. Ты в самые сложные моменты моей жизни своим упертым, порой строгим даже взглядом, собирала меня и давала жизни всему вокруг». Телеведущая осыпала дочь теплыми словами в соцсетях. А вот отец пока не спешит поздравлять наследницу. Последняя публикация Курбанова была посвящена новой пассии, которая значительно младше.