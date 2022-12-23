. Ксения Собчак похвасталась шикарным особняком

Ведущая и журналистка Ксения Собчак показала свой роскошный дом. Ксения Собчак и Константин Богомолов женаты уже два года. Известная российская журналистка, телеведущая и блогерша Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова в 2019 году. Их свадьба прогремела на всю страну. Скандальное появление звезд в багажники катафалка обсуждали все, кому не лень. А дальше скандалы стали обычным явлением в отношениях пары. За два года замужества они так и не обзавелись ребенком. Единственным наследником звезды телепроекта «Дом-2» является сын Платон от брака с актером Максимом Виторганом. К слову, с завидным постоянством в прессе появляются слухи, что пара разводится. Возможно, именно рождение общего малыша спасло бы брак от потенциального завершения. Поклонники Ксении Собчак ждут не дождутся, когда же она забеременеет. Возможно, они уже могут поздравить Константина Богомолова. Станет ли художественный руководитель Театра на Малой Бронной отцом, сказать точно нельзя, звезды никаких комментариев не давали, хотя ведут довольно открытый образ жизни. Так или иначе, Ксения Собчак показала огромный живот в программе на своем-ютуб канале. Стоп-кадр опубликовала «Экспресс газета». На снимке видно, что блогерша находится в интересном положении. К слову, журналистка посвятила выпуск своему новому роскошному особняку, где недавно закончила ремонт. Теперь-то всем членам семьи найдется местечко в уютном гнездышке.