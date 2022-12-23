. Лайма Вайкуле ни кто, заявил Антонов

Артист поднял на смех певицу Лайму Вайкуле. Певица на днях крупно оскандалилась на весь бывший Советский Союз. Лайма Вайкуле изрядно оскандалилась со своим заявлением о том, что они с Аллой Пугачевой кормили весь СССР. Ей по сию пору припоминают эти слова, в Интернете уже родились мемы на этот счет. Певец Юрий Антонов спустил артистку с небес на землю. Он считает, что Лайма, говоря так о себе, примеряет королевскую мантию на плече, которую никогда не носила, да и топовой певицей-то никогда не была.«Эти слова Лаймы Вайкуле я воспринимаю как глупость пожилой женщины. Во-первых, она ссылается на Пугачеву, мол, Алла содержала Россию, в то время как Пугачева этого не говорила. Во-вторых, кто такая Лайма Вайкуле даже на фоне нашей (не говоря о мировой) эстрады? Да никто», — высказался Антонов в интервью kp.ru. Критик Сергей Соседов и вовсе считает, что Вайкуле, заявляя такое, выжила из ума. Об уровне мастерства певицы эксперт высказался уничижительно.