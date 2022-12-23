. Лайма Вайкуле ни кто, заявил Антонов
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Лайма Вайкуле ни кто, заявил Антонов

Лайма Вайкуле ни кто, заявил Антонов
Артист поднял на смех певицу Лайму Вайкуле.   Певица на днях крупно оскандалилась на весь бывший Советский Союз. Лайма Вайкуле изрядно оскандалилась со своим заявлением о том, что они с Аллой Пугачевой кормили весь СССР. Ей по сию пору припоминают эти слова, в Интернете уже родились мемы на этот счет. Певец Юрий Антонов спустил артистку с небес на землю. Он считает, что Лайма, говоря так о себе, примеряет королевскую мантию на плече, которую никогда не носила, да и топовой певицей-то никогда не была.
«Эти слова Лаймы Вайкуле я воспринимаю как глупость пожилой женщины. Во-первых, она ссылается на Пугачеву, мол, Алла содержала Россию, в то время как Пугачева этого не говорила. Во-вторых, кто такая Лайма Вайкуле даже на фоне нашей (не говоря о мировой) эстрады? Да никто», — высказался Антонов в интервью kp.ru. Критик Сергей Соседов и вовсе считает, что Вайкуле, заявляя такое, выжила из ума. Об уровне мастерства певицы эксперт высказался уничижительно.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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