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Леонид Агутин рассказал о разводе с Анжеликой Варум

Леонид Агутин рассказал о разводе с Анжеликой Варум
Певец Леонид Агутин прокомментировал слухи о своем расставании с женой. Слухи о разрыве супругов ходят давно, но недавно об этом заговорили с новой силой. Ведь Леонид Агутин выпустил песню под названием «Последний трек», из-за которой поклонники решили, что новость о расставании пары — правда. Агутин порекомендовал подписчикам слушать побольше музыки и не додумывать лишнего. «Распространяемые в Сети через анонимные паблики и безответственные СМИ новости о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум являются неправдой. В ход пустили и новую песню «Последний трек» группы «3333», которую поддержал Леонид, и фото Анжелики с организатором ее недавнего концерта. Журналисты, даже не обратившиеся к пресс-секретарю артистов, смешали все в кучу и выдают один фейк за другим. Их понять можно: зарабатывать-то надо, а с известным именем в заголовке больше кликов. Невозможно только понять, куда исчезло уважение к собственным читателям», — такое сообщение из своего фан-клуба исполнитель репостнул к себе на страницу «ВКонтакте», поставив тем самым все точки над «i». Напомним, Леонид Агутин и Анжелика Варум живут в браке более 20 лет, у супругов есть общая дочь Елизавета-Мария, которая много лет назад обосновалась в Америке.
Артист не скрывал, что за годы семейной жизни у них с Варум было всякое, но им удавалось найти общий язык и решить проблемы. «Нас усиленно разводят уже лет 15. Ну действительно засиделись, нельзя же так долго вместе жить! Думаю, в представлении людей мы должны были протянуть лет пять и расстаться. Родители тяжело реагировали на первые «разводы», к десятому вроде бы привыкли. Еще нелепица: как-то вышла статья с откровениями девушки из Краснодара. Якобы я пообещал сделать ее звездой шоу-бизнеса, у меня же там все схвачено. И пригласил в гостиницу «Националь», где мы провели ночь. Видимо, для правдивости было добавлено: «Мы до утра пили мартини». Она возмущалась, что я ее обманул, никуда в итоге не устроил. «Все они такие в этом шоу-бизнесе!» — таким штампом заканчивалась статья», — сетовал 54-летний певец в интервью «Каравану историй».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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