. Лунный день сегодня 23 декабря 2022 года

Наступает долгожданная пятница. Для большинства из нас это последний рабочий день недели. Сегодня особая пятница, которая обещает быть очень благоприятной, но потребует вместе с тем определенной осторожности и ответственности.

Положение Луны сегодня довольно хорошее и уравновешенное, поэтому настроение большинства людей будет стабильным. Представителям самых активных и энергичных Знаков Зодиака астрологи настоятельно советуют сегодня немного притормозить и постараться не торопиться с решениями. В такие дни как сегодня лучше не гнаться за продуктивностью любой ценой.

Фаза Луны: начинается 30 лунный день. Сегодня Луна обновится, а произойдет это в Знаке Козерога, так что этот день обещает быть очень спокойным и предельно размеренным. Удача пойдет в руки к тем, кто будет действовать осторожно, мудро и не станет провоцировать окружающих людей на негативные эмоции.

Магнитные бури 23 декабря: на Солнце не было вспышек — магнитосфера Земли сегодня спокойна.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

домашние дела;уборка;планирование;покупка подарков;уход за кожей и волосами.опоздания;безделье;воспоминания о неприятном прошлом;самоанализ.

Луна в Козерог говорит о преобладании стихии Земли над всеми остальными. В связи с этим астрологами не возбраняется проведение генеральной уборки. В такие дни можно подготавливать жилище к встрече нового года, развешивать гирлянды. Можно сделать влажную уборку. Чтобы установить энергетическую защиту, можно уделить особое внимание мытью зеркал. Добавленная в воду соль избавит дом от отрицательной энергетики, принесенной из внешнего мира. Также астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют посвящать сегодня больше времени уходу за растениями.

Одежда и талисманы удачи на эту пятницу

Козерог — Знак, сочетающий в себе целеустремленность и мудрость Земной стихии. Именно поэтому в этот день вам нужно почувствовать себя увереннее, заняться любимым делом и постараться закрыть все долги по работе и учебе. Чтобы привлечь внимание к своей персоне и удачу, обратитесь к пастельным краскам теплой цветовой гаммы: коричневому, песочному, бордовому.

Если вы хотите сегодня упорядочить мысли, наденьте серебряные или мельхиоровые украшения. Если вечером после работы захочется перевести дух и восстановиться после трудной недели, выберите в качестве талисмана украшения из дерева, а также минерал агат, который вылечит ваши физические и душевные раны.

Финансы и работа 23 декабря

Благополучие в работе принесут ответственность и целеустремленность. В эту пятницу можно браться за самые важные дела, а также за новые крупные проекты. Еще можно делиться идеями с коллегами и начальством. Удача ждет тех, чья деятельность связана с интеллектуальной активностью.





Очень важно сегодня вовремя отвечать на звонки и электронные письма, так как промедление может обернуться негативом и отпугнуть удачу. Это Новолуние подойдет для того, чтобы разобраться с накопившимися финансовыми и деловыми вопросами. Можно пройтись по магазинам и приобрести родным и близким подарки на грядущие праздники.

Любовь и общение в 30 лунный день

Наступает подходящее время для того, чтобы воплотить в жизнь давно задуманные важные планы. Например, если вы давно собирались признаться в любви человеку, который об этом еще не знает, — пора действовать. Соблюдать осторожность нужно в общении с людьми, дружба или любовь с которыми осталась в прошлом. Если вас потянуло возобновить былую связь, лучше сто раз подумать, прежде чем действовать.

Сегодня можно просить о поддержке у своих близких и друзей, либо самим оказывать поддержку тем, кто в ней будет нуждаться. В отношениях с родными, особенно с родителями и детьми, необходима чуткость, так как несовпадение во взглядах может привести к конфликту.

Настроение и здоровье по лунному календарю

День окажется удачным для умеренных физических нагрузок, однако рекорды ставить пока не стоит. Хороши упражнения на растяжку. Можно заниматься йогой, больше гулять. Не будут лишними уходовые процедуры: маски для кожи лица и уход за волосами.

Эмоциональный фон будет стабильным. Риски нынешнего дня связаны с прошлыми воспоминаниями: лучше не предаваться ностальгии, не утопать в мыслях о прошлом. Активность, работа и текущие дела — вот что действительно важно в эту пятницу. Прошлое лучше оставить в прошлом.