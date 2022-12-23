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Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет

Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух летМаск заявил, что не будет продавать акции Tesla в течение двух лет

Американский миллиардер Илон Маск рассказал об отказе продавать акции компании Tesla в течение следующих двух лет, сообщает агентство Reuters.

«Я не буду продавать акции [Tesla] в течение, наверное, двух лет с этого момента. В следующем году определенно ни при каких обстоятельствах, и, вероятно, не в последующем», — заявил предприниматель.

Он считает, что в следующем году в экономике наступит крупная рецессия, в связи с чем упадет спрос на дорогостоящие товары. Маск уточнил, что компания собирается заняться обратным выкупом акций, подчеркнув, что окончательное решение по данному вопросу будет приниматься исходя из масштаба рецессии.

Ранее стало известно, что сотрудники производителя электромобилей Tesla попадут под новую волну увольнений в 2023 году из-за финансовых проблем в компании на фоне решения ее основателя Илона Маска уделять больше времени управлению в Twitter.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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