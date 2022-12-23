. Microsoft и Activision требуют одобрения сделки: компании представили аргументы





Федеральная торговая комиссия (FTC) США две недели назад сообщила, что обращается в суд, чтобы слияние между Microsoft и Activision Blizzard не состоялось. В своем заявлении FTC утверждают, что сделка приведет к нарушению принципов конкуренции в консольном сегменте из-за возможности Microsoft сделать франшизу Call of Duty эксклюзивной для Xbox. Теперь же Microsoft и Activision Blizzard опубликовали свой ответ на заявление комиссии, в котором они требуют одобрения сделки и представляют аргументы.

В ответ на опасения по Call of Duty компания Microsoft заявляет, что «Приобретение одной игры производителем консолей, занимающим третье место, не может разрушить высококонкурентную отрасль». Отдельно компания подчеркивает, что у нее нет в планах делать Call of Duty эксклюзивом, о чем она неоднократно заявляла, а при этом Sony отказывается закрепить документально предложение по выпуску шутера на Playstation: «Тот факт, что доминирующий конкурент Xbox до сих пор отказывался принять предложение Xbox, не оправдывает блокировку транзакции, которая принесет пользу потребителям».

Activision критикует FTC в документе, заявляя, что комиссия «ослеплена идеологическим скептицизмом в отношении сделок с дорогостоящими технологиями и жалобами конкурентов».

Компании отмечают, что консольный рынок имеет сильную конкуренцию, а Microsoft является малым игроком. А в мобильном сегменте доля Xbox еще меньше. В доказательство приводится статистика, которую можно видеть ниже.





Полностью с документом можно ознакомиться здесь. В большей части этого документа Microsoft перечисляет пункты из претензий FTC, которые она отрицает или признает.