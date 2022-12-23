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Минфин призвал регионы не полагаться на дотации от Москвы

Минфин призвал регионы не полагаться на дотации от МосквыСилуанов: регионам следует развивать свои экономики, а не ждать дотаций от Москвы

Регионам следует сосредоточиться на развитии своих экономик, а не полностью полагаться на дотации от Москвы, заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании Госсовета по вопросам экономики и финансов. Его цитирует «Интерфакс».

Министр отметил, что на заседании совета в основном обсуждаются предложения по увеличению объемов поддержки регионов, в то время как главной задачей должна быть проработка мер поддержания их экономик, занятости, высоких доходов. По мнению Силуанова, властям следует поработать над тем, чтобы в регионах «бизнес развивался, чтобы занятость росла, чтобы люди богатели, а не просто — давайте, что-нибудь откусим от федерации, всем станет хорошо».

Руководству регионов также следует подумать о том, как сделать их инвестиционно привлекательными. Силуанов предложил в 2023 году заняться распространением практик наиболее экономически успешных регионов на остальную Россию. По словам министра, в 2022 году «неплохо» поступали доходы в региональные бюджеты.

Он также призвал регионы более ответственно подходить к формированию заявок по различным программам развития для достижения наибольшего экономического эффекта, а не просто «осваивать» средства из федерального центра. Как напомнил Силуанов, что в 2023 году начнется реализация новой программы по модернизации ЖКХ — регионы должны избежать подхода, при котором заявки без достаточной проработки конкретных проектов.

Ранее «Ведомости» узнали, что правительство решило увеличить запланированные на 2022 год расходы федерального бюджета на два триллиона рублей — с 29 до 31 триллиона. Эксперты считает, что дополнительные средства собираются потратить на инфраструктурные расходы, связанные с переориентацией логистических маршрутов с запада на восток, или финансирование импортных закупок. Еще один вариант — расходы на национальную безопасность и оборону.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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