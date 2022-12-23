. Минобороны РФ: в ДНР российская авиация уничтожила украинский вертолет Ми-8

В Министерстве обороны РФ рассказали о ходе специальной военной операции. На Купянском направлении в результате нанесения поражения по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Кучеровка Харьковской области и Новоселовское ЛНР уничтожили до 15 украинских военнослужащих и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении в ходе огневого налета российской артиллерии поразили подразделения ВСУ, сосредоточенные в районах населенных пунктов Сергеевка ЛНР и Терны ДНР. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 20 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три пикапа. На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. За сутки там уничтожили до 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Новополь ДНР. В районах населенных пунктов Сладкое ДНР и Левадное Запорожской области уничтожили две диверсионные группы ВСУ. Всего за сутки на данном направлении уничтожили до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесли поражение 57 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 93 районах. В районе населенного пункта Веселое Херсонской области вскрыли позицию и уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы. В районе населенного пункта Птичье ДНР уничтожили пункт ремонта артиллерийских систем М777.

В районах населенных пунктов Артемовск ДНР, Гуляйполе Запорожской области и Очаков Николаевской области уничтожили три склада боеприпасов ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы нанесли два ракетных удара по огневым позициям украинских реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч» в районах населенных пунктов Бердычи и Красноармейск ДНР.

Истребительная авиация ВКС России сбила два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Шевченко и Богатырь. Кроме того, в районе населенного пункта Доброполье ДНР уничтожили украинский вертолет Ми-8.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили три беспилотника в районах населенных пунктов Володино, Торское и Войковский ДНР. Также перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Попасная и Бараниковка ЛНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 350 самолетов, 188 вертолетов, 2694 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7191 танк и другая боевая бронированная машина, 934 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3700 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7707 единиц специальной военной автомобильной техники.