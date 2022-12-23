. Многодетная мама Екатерина Климова щеголяет в мини-платье и ботфортах

Звезда «Бедной Насти», 44-летняя актриса Екатерина Климова – мама четверых детей, а выглядит как их старшая сестра. Екатерина Климова выглядит так, словно и вовсе не рожала. И это при том, что у актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» четверо детей. Старшая дочка Климовой от ювелира Ильи Хорошилова— Елизавета — взрослая девушка, она студентка МГУ. Также актриса воспитывает сыновей Матвея и Корней от Игоря Петренко.У нее подрастает дочка Белла от Гелы Месхи. Младшая из детей Екатерины учится в первом классе Ломоносовской школы. На свежем фото в своем микроблоге актриса позировала в мини-платье, жакете и ботфортах. Екатерина Климова умело подчеркнула стройную фигуру, сделав акцент на тонкой талии.«Сколько детей? Четверо!», «Шикарно выглядит», «Ну просто королевишна», «Месхи, небось, локти кусает!», «Неужели мужчины ее замуж не зовут? Не верю!», «Такую бы тут же сосватали», — комментируют поклонники.