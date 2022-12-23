. Мобильный банк ПСБ для частных лиц вошел в тройку лучших в России
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Мобильный банк ПСБ для частных лиц вошел в тройку лучших в России

Мобильный банк ПСБ для частных лиц вошел в тройку лучших в России

ПСБ занял второе место в рейтинге лучших мобильных банковских приложений в России для частных лиц, поднявшись с прошлого года сразу на 12 позиций. Рейтинг составлен на базе исследования Mobile Banking Rank* 2022, которое провело агентство Markswebb, и оценивает функциональность и эффективность самых популярных мобильных приложений российских банков по более чем 1,5 тысячам показателей с точки зрения максимального удобства и скорости получения банковских услуг в цифровых каналах.

Эксперты Markswebb особо отметили значительное расширение функционала цифровых продуктов и сервисов ПСБ, сервис по упрощенному оформлению банковских, страховых и инвестиционных услуг, возможности самостоятельно изменять условия обслуживания по ряду банковских продуктов, управлять дополнительными услугами и лимитами по операциям. Персонализируемый дизайн интерфейса позволяет клиенту настроить главный экран приложения под свои потребности, чтобы иметь быстрый доступ к наиболее важным для пользователя продуктам и сервисам через структурированный список виджетов сразу на главной странице приложения.

Подробно
*Рейтинг мобильного банкинга

ПАО Промсвязьбанк, ИНН: 7744000912

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По материалам: irk

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