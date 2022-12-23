. «Молодая гвардия» возвращается в школы

Минпросвещения утвердило единые образовательные программы для начального, основного и среднего общего образования в России. Такой приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 23 декабря.

С нового года в школах России введут, так называемый, «золотой стандарт» — единые образовательные программы для всех. Для некоторых предметов, например, литературы стандарт будет обязательным.

Как следует из федеральной образовательной программы среднего образования, изучать литературу в старшей школе будут в объеме 204 часа — по 102 часа, или по три урока в неделю, в 10-м и 11-м классах.

Например, в 11 классе школьников познакомят с литературой конца ХIХ — начала ХХ века (Куприн, Горький, поэты Серебряного века) и литературой ХХ века (Бунин, Блок, Маяковский, Есенин, Мандельштам и другие). В последний блок с нового года включена и «Молодая гвардия» Александра Фадеева.

«Детям необходимы неподдельные и мужественные образы героев, примеры истинного подвига и силы духа», — пояснила «Парламентской газете» нововведение член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова.

Также, по ее мнению, необходимо рассмотреть вопрос о включении в программу и других произведений, которые раньше там уже были. Например, «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого, «Горячего камня», «Школы», «Тимура и его команды» Аркадия Гайдара и еще ряда книг советских писателей.

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