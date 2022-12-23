. Молодежной столицей России 2023 года стал Нижний Новгород

Статус молодежной столицы России присудили Нижнему Новгороду, который стал победителем всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых" в специальной номинации — "Молодежная столица России", сообщает Росмолодежь.

Торжественная церемония награждения прошла в Доме молодежи в ЦВЗ "Манеж". По итогам народного голосования и экспертной оценки, одинаковое количество баллов набрали Владивосток и Нижний Новгород — по 167 баллов. Однако благодаря финальному решению молодежи победителем стал Нижний Новгород.

Второе место заняла Тула (147 балов). На третьем — Мурманск (145 баллов), на четвертом — Калининград (141 балл), пятое место – Новый Уренгой (137 баллов) и шестое — Красноярск (134 балла).

Победа принесет нижегородцам возможность проводить в своем городе проекты экосистемы Росмолодежи, в том числе федеральный грантовый конкурс. Город получит авторскую медиастратегию для своего продвижения в течение года и методическую и экспертную поддержку от Росмолодежи для реализации заявленных проектов.

Кроме того, в Нижнем Новгороде создадут арт-объект или комплекс объектов, состоящий из элементов благоустройства городской среды или элементов уличного досуга.