. Молодежной столицей России 2023 года стал Нижний Новгород
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Молодежной столицей России 2023 года стал Нижний Новгород

Молодежной столицей России 2023 года стал Нижний Новгород

Статус молодежной столицы России присудили Нижнему Новгороду, который стал победителем всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых" в специальной номинации — "Молодежная столица России", сообщает Росмолодежь.

Торжественная церемония награждения прошла в Доме молодежи в ЦВЗ "Манеж". По итогам народного голосования и экспертной оценки, одинаковое количество баллов набрали Владивосток и Нижний Новгород — по 167 баллов. Однако благодаря финальному решению молодежи победителем стал Нижний Новгород.


Второе место заняла Тула (147 балов). На третьем — Мурманск (145 баллов), на четвертом — Калининград (141 балл), пятое место – Новый Уренгой (137 баллов) и шестое — Красноярск (134 балла).

Победа принесет нижегородцам возможность проводить в своем городе проекты экосистемы Росмолодежи, в том числе федеральный грантовый конкурс. Город получит авторскую медиастратегию для своего продвижения в течение года и методическую и экспертную поддержку от Росмолодежи для реализации заявленных проектов.

Кроме того, в Нижнем Новгороде создадут арт-объект или комплекс объектов, состоящий из элементов благоустройства городской среды или элементов уличного досуга.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Победители проектов "Россия – страна возможностей" вручили новогодние подарки детям ДНР и ЛНР
Победители проектов "Россия – страна возможностей" вручили
В Кремле опровергли получение Путиным искаженной информации по СВО
В Кремле опровергли получение Путиным искаженной информации по СВО
Молодежной столицей России 2023 года стал Нижний Новгород
Молодежной столицей России 2023 года стал Нижний Новгород
Анастасия Макеева отмечает 41-летие в Луганске
Анастасия Макеева отмечает 41-летие в Луганске
Павел Воля наехал на блогершу
Павел Воля наехал на блогершу
Ани Лорак появилась на вечеринке в Москве
Ани Лорак появилась на вечеринке в Москве
Похудевшая Лолита Милявская предстала в сексуальном комбинезоне с внушительным декольте
Похудевшая Лолита Милявская предстала в сексуальном комбинезоне с
Надежда Бабкина получила награду от президента России
Надежда Бабкина получила награду от президента России
Инсайдер: дата релиза Redfall от Bethesda вновь откладывается
Инсайдер: дата релиза Redfall от Bethesda вновь откладывается
В Bank of Georgia ответили на массовое закрытие счетов россиян
В Bank of Georgia ответили на массовое закрытие счетов россиян
В Испании арестовали самого разыскиваемого ФБР преступника
В Испании арестовали самого разыскиваемого ФБР преступника
Традиции, обряды и приметы Никонова дня, отмечаемого 24 декабря 2022 года
Традиции, обряды и приметы Никонова дня, отмечаемого 24 декабря 2022

Топ на сегодня

В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Многодетная мама Екатерина Климова щеголяет в мини-платье и ботфортах
Многодетная мама Екатерина Климова щеголяет в мини-платье и ботфортах
В Минфине назвали причины текущего ослабления рубля
В Минфине назвали причины текущего ослабления рубля
Алла Пугачева попала под следствие
Алла Пугачева попала под следствие

Еще по теме

Баскетболисты "Автодора" победили "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Количество комфортных для жизни российских городов увеличилось до 375 в 2020 году
Баскетболисты "Нижнего Новгорода" победили "Иркут" в полуфинале Кубка России