. МС-21 стал самолётом Деда Мороза

МС-21 в ливрее «России» доставил Деда Мороза на новогоднюю елку в Нижнем Новгороде. Самолет вылетел из подмосковной Летно-испытательной и доводочной базы ОКБ им. А.С. Яковлева и совершил посадку в международном аэропорту Нижнего Новгорода им. В.П. Чкалова, доставив в Нижний Новгород Деда Мороза, Снегурочку и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в сопровождении бортпроводников авиакомпании «Россия». Деда Мороза и Снегурочку в аэропорту встречали дети участников специальной военной операции и участники нижегородской хоровой капеллы мальчиков.

В канун 2023 года, в котором Российская Федерация отметит 100-летие своей гражданской авиации, корпорация «Иркут» воссоздала этим полетом первый пассажирский рейс Москва – Нижний Новгород, с которого в 1923 году началась история регулярных авиаперевозок в нашей стране.

Участником праздничного проекта также стала Калининградская область – 27 декабря самолет МС-21 поможет Деду Морозу привезти Новый Год в уникальный регион Российской Федерации, не имеющий с ней сухопутной границы.