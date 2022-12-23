. На что обращать внимание при выборе новогоднего наряда и какой цвет является символом 2023 года

Все знают о том, что у каждого года имеется свое животное-талисман, но мало кто знает, что помимо этого имеется еще цвет, который является его символом. Поскольку 2023 годом будет управлять Водяной Кролик, то его главным цветом станет черный.

Какой цвет станет символом 2023 года

Поскольку черный цвет имеет связь с водной стихией, его сила будет самой мощной. При этом не стоит ассоциировать его с чем-то страшным, грустным, неприятным и темным.

Согласно восточной культуре этот цвет связан с мудростью, спокойствием и умиротворением. Он позволит каждому быть собранными и уверенными в себе на протяжении целого года. В том случае, если в жизни человека начнутся какие-то проблемы, то достаточно лишь будет надеть что-то черное.





Кроме всего прочего, черный цвет поможет добиться спокойствия и благополучия, а также найти общий язык с родными и коллегами. Когда предстоит трудный или неприятный разговор, стоит сразу же надеть что-то черное.

Другие важные цвета 2023 года

Цветовая гамма 2023 года будет разнообразной, благодаря чему каждый сможет выбрать для себя более подходящий гардероб. Можно использовать один из указанных цветов:

красный — цвет страсти. Поскольку кролик является любвеобильным животным, то для усиления своей харизмы и магнетизма нужно окружить себя красными бликами;

розовый поможет придать нежности и гармонии;

фиолетовый поможет стабилизировать стрессы, а так же принести душевный покой.





Особой энергией обладает еще и синий цвет, который является олицетворением Воды. Он поможет улучшить память и интеллект. Любой оттенок голубого и синего оказывает успокаивающий эффект. В практике фен-шуй они являются олицетворением доброты, благополучия, понимания и мира. Бирюзовый цвет еще может придать силы и энергии в тяжелые времена. Людям, которые устали, нужно надеть что-то с таким цветом.

Можно взять во внимание мятный оттенок, который своей энергетикой напоминает бирюзовый и тоже вызывает ассоциацию с силой стихии Воды.

Помимо подходящих цветов есть еще и те, которые не стоит использовать в своем гардеробе. Среди таких цветов можно выделить кислотно желтый, который будет вызывать усталость, дискомфорт и раздражение. Лимонный цвет тоже не желателен в гардеробе. Охра — будет скучной и непрезентабельной. Этот цвет может притягивать в жизнь одни неприятности, поэтому тем, кто решит его использовать, не стоит ждать милости от символа года.





Поскольку кролик является активным животным, которое все время находится в движении, то при выборе одежды стоит отдавать предпочтение свободному крою, который не будет сковывать движения. Облегающие и узкие наряды следует отложить для торжественных случаев. Встречать Новый год лучше всего в «летящем» силуэте. Эта ткань не только мягкая и струящаяся, но еще и очень приятная на ощупь.

Свой выбор можно еще остановить на кашемире, бархате или велюре. Кролик будет в восторге от меховых аксессуаров, таких как пелерина, горжетка или боа. При этом вовсе не стоит искать натуральные изделия, можно спокойно подобрать экомех.