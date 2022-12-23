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Надежда Бабкина получила награду от президента России

Надежда Бабкина получила награду от президента России
Певицу Надежду Бабкину наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Народная певица и руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина уверенно шагает по стезе государственных наград. На портале правовой информации появился Указ Президента России от 22 декабря о награждении 72-летней артистки, художественного руководителя – директора Московского государственного академического театра «Русская песня» орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Звезда эстрады удостоилась почетной награды за «большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность».
«Надежда!!Поздравляю!!Настоящая казачка🔥Когда «обмыв»?🤪»,- откликнулся Александр Буйнов. «От всей души поздравляю Вас!!!», «Ох! Как заслужено!!!!👏👏👏👏Поздравляем от души!!!! Браво! Спасибо за Ваш труд, обояние, оптимизм! Любим Вас бесконечно!!!💐💐💐💐», «Надежда Георгиевна, поздравляю от души», - написали поклонники певицы в ее Телеграм-канале. Напомним, IV степень данного ордена Надежда Георгиевна получила в 2010 году, III степень – в 2016-м. Также она имеет ордена Почета (1999), Дружбы (2005), Святого Станислава (2006) и Франциска Скорины (2006). Бабкина является народной артисткой РСФСР, Чечни, Ингушетии и Карелии.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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