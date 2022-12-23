. Наталья Водянова поделилась редким фото с мужем Антуаном Арно и старшими детьми
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Наталья Водянова поделилась редким фото с мужем Антуаном Арно и старшими детьми

Наталья Водянова поделилась редким фото с мужем Антуаном Арно и старшими детьми
Топ-модель Наталья Водянова организовала праздник в честь дня рождения старшего сына Лукаса, который приехал к ней в Париж. Наталья Водянова уже давно прославилась на весь мир, как топ-модель. Она живет во Франции много лет, до недавнего времени она приезжала в России регулярно. Однако в 2022 году модель перестала вести соцсети и ни разу не приехала в Москву. Зато ей удалось увидеться с сестрой, которая была отдана после рождения в приемную семью в США. Несколько месяцев не было вестей от Натальи. Однако 22 декабря день рождения отметил ее старший сын от первого брака Лукас Портман. Он учится в США, но приехал к маме в Париж. На новом фото именинник запечатлелся с родными. Водянова облачилась в черный лаконичный костюм. В одной гамме с ней оделся ее муж Антуан Арно.
С моделью позировал не только сын, но и дочка Нева. Она заметно подросла и почти догнала маму по росту. К слову, Лукас получил необычный подарок на свое 21-летие. Он показал крохотного козленка. Не исключено, что это родные ему сделали такой сюрприз.
Водянова живет в большом доме с садом и конюшней, поэтому там найдется место и для козленка. Пользователи Сети отметили, что сын звезды стал совсем взрослый.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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