. Ольгу Бузову прокляли, и поэтому она не может иметь детей
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Ольгу Бузову прокляли, и поэтому она не может иметь детей

Ольгу Бузову прокляли, и поэтому она не может иметь детей
Ведущая и певица Ольга Бузова не может наладить личную жизнь.   Конец 2022 года принёс в жизнь Ольги Бузовой долгожданное событие: ведущая переехала в собственную квартиру с роскошным ремонтом. После развода с Дмитрием Тарасовым она почти шесть лет скиталась по съемным апартаментам. И, вот, она наконец-то отметила новоселье в собственном «гнездышке». Следующий пункт в списке заветных желаний телезвезды касается её личной жизни. Бузова давно собирается снова выйти замуж и родить ребенка. Вот только подходящий кандидат на роль жениха никак не находится, да и с беременностью, насколько известно, есть некоторые проблемы. Шаманка Эльвира Усубалиева утверждает, что Ольгу сглазила бывшая подруга. Якобы кто-то с телестройки затаил на неё обиду и обратился к «бабке», чтобы навести на ведущую свадебную порчу. Мстительная особа завидовала Бузовой и не желала видеть её успех.
«Это также известная личность и Бузова раньше с ней дружила, доверяла ей. Но когда Ольга со скандалам ушла из проекта, она перестала общаться и с этой приятельницей»,— уверена Усубалиева, цитирует ProZvezd. Кстати, если верить словам шаманки, то получается, что обидчица Бузовой обратилась к неумелой ведьме. Из-за отсутствия опыта в таких вопросах, она навела порчу не только на ведущую, но и на саму заказчицу. Завистница Ольги осталась у разбитого корыта, лишившись мужа и надежды на счастливую семейную жизнь. Вот такой бумеранг судьбы. Что касается дальнейшей судьбы Бузовой, то ей нужно пройти чистку от наведенной порчи и тогда, по словам Усубалиевой, она сможет обрести счастье. На этой неделе, напомним, Бузова произвела фурор своим появлением в кожаном откровенном платье на предновогодней вечеринке. Она надела вызывающий наряд, обративший внимание гостей на её грудь. После этого в СМИ началось обсуждение странной отметины на теле звезды.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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