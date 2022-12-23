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Оскар Кучера стыдится Дани Милохина

Оскар Кучера стыдится Дани Милохина
Ведущий и актер Оскар Кучера высказался о сбежавшем тиктокире. Еще два месяца назад Даня Милохин был любимчиком телеканалов, но после скандальной выходки на шоу «Ледниковый период» попал в черные списки. Это особенно радует Оскара Кучеру. Дело в том, что 48-летний телеведущий уже много лет критиковал Даню Милохина. В личных соцсетях Оскар припоминал ему скандалы, неадекватное поведение, а также ставил в пример развращение молодежи. Кучера рад, что его дети согласны с ним и не слушают творчество Милохина, а также не смотрят пагубные видео с его участием. Более того, сам шоумен испытывает чувство стыда за блогера, когда натыкается на ролики с его участием. «Мои дети тоже считают Даню Милохина катастрофой. Не понимаю, каким образом безграмотные, не умеющие говорить и петь люди, становятся такими популярными. Недавно я задумался: «А, может, завидую?». Нет. Это называется «испанский стыд». Когда кто-то сделал, а стыдно тебе. Когда Милохин начинает что-то говорить, я думаю: «Ну елки-палки!», возмущается Оскар Кучера.
Телеведущий признается, что его дети, как и вся молодежь, погружены в блогосферу, но не делают из блогеров кумиров. Да, старшие наследники Даня и Алиса сидят в соцсетях и периодические показывают ему какие-то ролики — например, дочка смотрит ролики по косметологии. Даню больше интересует музыка. «Хип-хоп, сплин-хоп. Обожает рэпера Markul. Мне он тоже нравится, поэтому я слушаю вместе с сыном этого исполнителя. В основном Даня увлекается западной музыкой», сказал Оскар Кучера «Gazeta.ru». Отметим, что Даня Милохин прославился именно благодаря соцсетям, где за его жизнью следят более 15 миллионов подписчиков. Изначально это были просто танцы и ремиксы на популярные композиции, но затем блогер решил пойти дальше и записал дуэт с Николаем Басковым, а также снялся в клипе Тимати и Джигана.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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