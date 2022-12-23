. Пациенты из разных стран показали, чем их кормили в больницах (18 фото)

Загреметь на больничную койку - это событие не из приятных. Болеть плохо уже по умолчанию, а больничная еда и вовсе отдельная история. Само собой кормежка зависит от заболевания, лечение которого требует определенной диеты. Но так или иначе, вряд ли кто-то в больнице будет просить добавки. Кто-то скажет, мол, это вам не ресторан, жуйте и терпите. Однако, случаи бывают разные и некоторые пациенты едят, как короли... а другие хлебают какие-то странные, серые субстанции. Как раз на эту тему, пользователи из разных стран устроили маленький тред и показали, чем их кормили в больницах.ГерманияКитайЭто послеродовой ужин в Гонконге. К сожалению, не получилось выбрать уровень прожарки мяса.ЧилиАвстралияОбед из тушёной говядины, риса, сладкого картофеля и брокколи, а также крем-суп из куриного филе.ЧехияСловакияЭто обед в отделении интенсивной терапии города Пьештяны. Неопознанный соус со свиным кусочком и макароны в форме риса. Да, это точно макароны.ФинляндияУжин в родильном отделении: Рыбный суп с картошкой и морковью, 4 ломтика огурца и манка с брусникой. Суп на самом деле довольно хорош, хотя и было маловато соли, а пудинг действительно вкусный! 4/5!СШАСырные блинчики с соусом из гуавы, яичница-болтунья, бекон, овсянка, яблочное пюре и йогурт. 8/10, потому что хотелось бы, чтобы яйца были настоящими, а не порошковыми.КанадаСегодняшний обед для пациентов: гратен из нута с рисом и горошком.ВенгрияФото говорит само за себя. 1/10.НорвегияОбед, поданный в день конституции — 8/10.ИспанияА вот и меню в этой испанской больнице:- Йоркская ветчина;- Холодный суп (если вы не можете подать горячий суп, просто не подавайте суп);- Яблочное пюре (состоящее практически полностью из одного сахара);- Какой-то помятый хлеб.ХорватияРеабилитационный ужин. Обычные макароны с маком.ИталияУжин: бургерная котлета и зелёная фасоль. Без соли. 10/10, так как это мой первый приём пищи за 4 дня, но на самом деле 5/10.ФранцияВеликобританияЛазанья с овощной смесью.ТаиландАмериканский завтрак в бангкокской больнице.НидерландыЗавтрак из мюсли и йогурта с бананом и чаем, 8/10.