. Пациенты из разных стран показали, чем их кормили в больницах (18 фото)
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Пациенты из разных стран показали, чем их кормили в больницах (18 фото)

ГерманияЗагреметь на больничную койку - это событие не из приятных. Болеть плохо уже по умолчанию, а больничная еда и вовсе отдельная история. Само собой кормежка зависит от заболевания, лечение которого требует определенной диеты. Но так или иначе, вряд ли кто-то в больнице будет просить добавки. Кто-то скажет, мол, это вам не ресторан, жуйте и терпите. Однако, случаи бывают разные и некоторые пациенты едят, как короли... а другие хлебают какие-то странные, серые субстанции. Как раз на эту тему, пользователи из разных стран устроили маленький тред и показали, чем их кормили в больницах.

Германия


Китай

Китай
Это послеродовой ужин в Гонконге. К сожалению, не получилось выбрать уровень прожарки мяса.

Чили

Чили
Австралия

Австралия
Обед из тушёной говядины, риса, сладкого картофеля и брокколи, а также крем-суп из куриного филе.

Чехия

Чехия
Словакия

Словакия
Это обед в отделении интенсивной терапии города Пьештяны. Неопознанный соус со свиным кусочком и макароны в форме риса. Да, это точно макароны.

Финляндия

Финляндия
Ужин в родильном отделении: Рыбный суп с картошкой и морковью, 4 ломтика огурца и манка с брусникой. Суп на самом деле довольно хорош, хотя и было маловато соли, а пудинг действительно вкусный! 4/5!

США

США
Сырные блинчики с соусом из гуавы, яичница-болтунья, бекон, овсянка, яблочное пюре и йогурт. 8/10, потому что хотелось бы, чтобы яйца были настоящими, а не порошковыми.

Канада

Канада
Сегодняшний обед для пациентов: гратен из нута с рисом и горошком.

Венгрия

Венгрия
Фото говорит само за себя. 1/10.

Норвегия

Норвегия
Обед, поданный в день конституции — 8/10.

Испания

Испания
А вот и меню в этой испанской больнице:

- Йоркская ветчина;
- Холодный суп (если вы не можете подать горячий суп, просто не подавайте суп);
- Яблочное пюре (состоящее практически полностью из одного сахара);
- Какой-то помятый хлеб.

Хорватия

Хорватия
Реабилитационный ужин. Обычные макароны с маком.

Италия

Италия
Ужин: бургерная котлета и зелёная фасоль. Без соли. 10/10, так как это мой первый приём пищи за 4 дня, но на самом деле 5/10.

Франция

Франция
Великобритания

Великобритания
Лазанья с овощной смесью.

Таиланд

Таиланд
Американский завтрак в бангкокской больнице.

Нидерланды

Нидерланды
Завтрак из мюсли и йогурта с бананом и чаем, 8/10.
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По материалам: trinixy

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Итоги дня выпуск новостей (28.11.2017)