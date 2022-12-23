Пациенты из разных стран показали, чем их кормили в больницах (18 фото)
Сегодня, 14:21
Загреметь на больничную койку - это событие не из приятных. Болеть плохо уже по умолчанию, а больничная еда и вовсе отдельная история. Само собой кормежка зависит от заболевания, лечение которого требует определенной диеты. Но так или иначе, вряд ли кто-то в больнице будет просить добавки. Кто-то скажет, мол, это вам не ресторан, жуйте и терпите. Однако, случаи бывают разные и некоторые пациенты едят, как короли... а другие хлебают какие-то странные, серые субстанции. Как раз на эту тему, пользователи из разных стран устроили маленький тред и показали, чем их кормили в больницах.
Германия
Китай
Это послеродовой ужин в Гонконге. К сожалению, не получилось выбрать уровень прожарки мяса.
Чили
Австралия
Обед из тушёной говядины, риса, сладкого картофеля и брокколи, а также крем-суп из куриного филе.
Чехия
Словакия
Это обед в отделении интенсивной терапии города Пьештяны. Неопознанный соус со свиным кусочком и макароны в форме риса. Да, это точно макароны.
Финляндия
Ужин в родильном отделении: Рыбный суп с картошкой и морковью, 4 ломтика огурца и манка с брусникой. Суп на самом деле довольно хорош, хотя и было маловато соли, а пудинг действительно вкусный! 4/5!
США
Сырные блинчики с соусом из гуавы, яичница-болтунья, бекон, овсянка, яблочное пюре и йогурт. 8/10, потому что хотелось бы, чтобы яйца были настоящими, а не порошковыми.
Канада
Сегодняшний обед для пациентов: гратен из нута с рисом и горошком.
Венгрия
Фото говорит само за себя. 1/10.
Норвегия
Обед, поданный в день конституции — 8/10.
Испания
А вот и меню в этой испанской больнице:
- Йоркская ветчина;
- Холодный суп (если вы не можете подать горячий суп, просто не подавайте суп);
- Яблочное пюре (состоящее практически полностью из одного сахара);
- Какой-то помятый хлеб.
Хорватия
Реабилитационный ужин. Обычные макароны с маком.
Италия
Ужин: бургерная котлета и зелёная фасоль. Без соли. 10/10, так как это мой первый приём пищи за 4 дня, но на самом деле 5/10.
Франция
Великобритания
Лазанья с овощной смесью.
Таиланд
Американский завтрак в бангкокской больнице.
Нидерланды
Завтрак из мюсли и йогурта с бананом и чаем, 8/10.
Германия
Китай
Это послеродовой ужин в Гонконге. К сожалению, не получилось выбрать уровень прожарки мяса.
Чили
Австралия
Обед из тушёной говядины, риса, сладкого картофеля и брокколи, а также крем-суп из куриного филе.
Чехия
Словакия
Это обед в отделении интенсивной терапии города Пьештяны. Неопознанный соус со свиным кусочком и макароны в форме риса. Да, это точно макароны.
Финляндия
Ужин в родильном отделении: Рыбный суп с картошкой и морковью, 4 ломтика огурца и манка с брусникой. Суп на самом деле довольно хорош, хотя и было маловато соли, а пудинг действительно вкусный! 4/5!
США
Сырные блинчики с соусом из гуавы, яичница-болтунья, бекон, овсянка, яблочное пюре и йогурт. 8/10, потому что хотелось бы, чтобы яйца были настоящими, а не порошковыми.
Канада
Сегодняшний обед для пациентов: гратен из нута с рисом и горошком.
Венгрия
Фото говорит само за себя. 1/10.
Норвегия
Обед, поданный в день конституции — 8/10.
Испания
А вот и меню в этой испанской больнице:
- Йоркская ветчина;
- Холодный суп (если вы не можете подать горячий суп, просто не подавайте суп);
- Яблочное пюре (состоящее практически полностью из одного сахара);
- Какой-то помятый хлеб.
Хорватия
Реабилитационный ужин. Обычные макароны с маком.
Италия
Ужин: бургерная котлета и зелёная фасоль. Без соли. 10/10, так как это мой первый приём пищи за 4 дня, но на самом деле 5/10.
Франция
Великобритания
Лазанья с овощной смесью.
Таиланд
Американский завтрак в бангкокской больнице.
Нидерланды
Завтрак из мюсли и йогурта с бананом и чаем, 8/10.
По материалам: trinixy