. Павел Воля наехал на блогершу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Павел Воля наехал на блогершу

Павел Воля наехал на блогершу
Артист и шоумен Павел Воля неудачно пошутил над Белаусой.   Резидент Comedy Club в ноябрьском выпуске шоу рассказал об «особом типе женщин». «Есть такой тип женских понтов, когда она такая, она летящая, воздушная, как космос. Она что-то между мечтой и долбанько. И у таких девушек, у летящих, у них если есть фотография в профиле. Она всегда выглядит вот так», — отметил Воля. При этом комик указал на фото, выведенное на экран. «Всё плывет, всё под каким-то странным углом», — заметил Павел. Девушка из Казахстана узнала себя. Белауса заверила, что муж Ляйсан Утяшевой показал ее снимок 2018 года, который она опубликовала в своем блоге. «Мое фото каким-то образом попало на ТНТ в Comedy Club, и Павел Воля со сцены его примером высмеивает определенные женские понты», — пожаловалась блогерша. Белауса заявила, что после выпуска комедийного шоу на нее обрушилась волна хейта. Пользователи пишут девушке оскорбления в соцсетях.
«Обычно в таком формате на Comedy Club высмеиваются стереотипы о женщинах, и это подкрепляются сексистскими шутками, — указала девушка. — Мне не смешно от того, что на 3,5 миллиона просмотров светится мое фото как «долбанько». Мне не смешно от сообщений, где меня узнают, и я нахожу себя в рамках представления людей, как стереотипный персонаж «женских понтов». Мне не смешно от комментариев под видео, где люди делают вывод: «высмеял — значит правда»». Блогерша обратила внимание фолловеров на то, что все используемые в Comedy Club фото, которые высмеивает Воля, являются личными снимками реальных людей. «Это высмеивание самовыражения человека», — возмутилась Белауса. Недавно партнер Павла Воли заявил, что решил уступить свое место ведущего Андрею Бебуришвили. Однако это оказалось розыгрышем. Гарик Харламов не появился в эфире в связи с болезнью. В ноябре артист вернулся в Comedy Club.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Победители проектов "Россия – страна возможностей" вручили новогодние подарки детям ДНР и ЛНР
Победители проектов "Россия – страна возможностей" вручили
В Кремле опровергли получение Путиным искаженной информации по СВО
В Кремле опровергли получение Путиным искаженной информации по СВО
Молодежной столицей России 2023 года стал Нижний Новгород
Молодежной столицей России 2023 года стал Нижний Новгород
Анастасия Макеева отмечает 41-летие в Луганске
Анастасия Макеева отмечает 41-летие в Луганске
Павел Воля наехал на блогершу
Павел Воля наехал на блогершу
Ани Лорак появилась на вечеринке в Москве
Ани Лорак появилась на вечеринке в Москве
Похудевшая Лолита Милявская предстала в сексуальном комбинезоне с внушительным декольте
Похудевшая Лолита Милявская предстала в сексуальном комбинезоне с
Надежда Бабкина получила награду от президента России
Надежда Бабкина получила награду от президента России
Инсайдер: дата релиза Redfall от Bethesda вновь откладывается
Инсайдер: дата релиза Redfall от Bethesda вновь откладывается
В Bank of Georgia ответили на массовое закрытие счетов россиян
В Bank of Georgia ответили на массовое закрытие счетов россиян
В Испании арестовали самого разыскиваемого ФБР преступника
В Испании арестовали самого разыскиваемого ФБР преступника
Традиции, обряды и приметы Никонова дня, отмечаемого 24 декабря 2022 года
Традиции, обряды и приметы Никонова дня, отмечаемого 24 декабря 2022

Топ на сегодня

В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
В Россию вернулись ноутбуки ушедших иностранных брендов
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Многодетная мама Екатерина Климова щеголяет в мини-платье и ботфортах
Многодетная мама Екатерина Климова щеголяет в мини-платье и ботфортах
В Минфине назвали причины текущего ослабления рубля
В Минфине назвали причины текущего ослабления рубля
Алла Пугачева попала под следствие
Алла Пугачева попала под следствие

Еще по теме

Девушка увидела свое фото в Comedy Club и пожаловалась на Павла Волю
Павел Воля рассказал, как будет называться Comedy Club
Воля показал закулисье съемок Comedy Club на фоне слухов о приостановке шоу ТНТ
Павел Воля похвастался автомобилем за 8 миллионов