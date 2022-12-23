. Павел Воля наехал на блогершу

Артист и шоумен Павел Воля неудачно пошутил над Белаусой. Резидент Comedy Club в ноябрьском выпуске шоу рассказал об «особом типе женщин». «Есть такой тип женских понтов, когда она такая, она летящая, воздушная, как космос. Она что-то между мечтой и долбанько. И у таких девушек, у летящих, у них если есть фотография в профиле. Она всегда выглядит вот так», — отметил Воля. При этом комик указал на фото, выведенное на экран. «Всё плывет, всё под каким-то странным углом», — заметил Павел. Девушка из Казахстана узнала себя. Белауса заверила, что муж Ляйсан Утяшевой показал ее снимок 2018 года, который она опубликовала в своем блоге. «Мое фото каким-то образом попало на ТНТ в Comedy Club, и Павел Воля со сцены его примером высмеивает определенные женские понты», — пожаловалась блогерша. Белауса заявила, что после выпуска комедийного шоу на нее обрушилась волна хейта. Пользователи пишут девушке оскорбления в соцсетях.«Обычно в таком формате на Comedy Club высмеиваются стереотипы о женщинах, и это подкрепляются сексистскими шутками, — указала девушка. — Мне не смешно от того, что на 3,5 миллиона просмотров светится мое фото как «долбанько». Мне не смешно от сообщений, где меня узнают, и я нахожу себя в рамках представления людей, как стереотипный персонаж «женских понтов». Мне не смешно от комментариев под видео, где люди делают вывод: «высмеял — значит правда»». Блогерша обратила внимание фолловеров на то, что все используемые в Comedy Club фото, которые высмеивает Воля, являются личными снимками реальных людей. «Это высмеивание самовыражения человека», — возмутилась Белауса. Недавно партнер Павла Воли заявил, что решил уступить свое место ведущего Андрею Бебуришвили. Однако это оказалось розыгрышем. Гарик Харламов не появился в эфире в связи с болезнью. В ноябре артист вернулся в Comedy Club.