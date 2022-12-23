. Певица Слава рыдает из-за расставания с мужем

Певица Слава заявила, что рассталась мужем после двадцати лет брака. Более 18 лет артистка состояла в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким, которому в 2011 году родила дочь Антонину. Буквально на днях Слава сообщила, что их отношениям пришел конец. Еще недавно казалось, что в жизни исполнительницы все хорошо — она выдала замуж старшую дочь и активно работала над репертуаром. А буквально на днях исполнительница огорошила публику заявлением о разрыве с Анатолием Данилицким. «Причины рассказывать не хочу, потому что было много чего хорошего, но в последние годы было много всего плохого. Вот. Так что я красивая, прекрасная, талантливая, готова к новым отношениям. Знакомьте. Буду счастлива познакомиться с сексуальным мужчиной, красивым, богатым, ответственным, заботливым, обязательно, чтобы вкусно пах. Вот так бывает», — откровенничала 42-летняя брюнетка.И все же Слава тяжело переживает перемены в личной жизни. Она продолжает записывать песни и порой не сдерживает слез во время работы. «Денис Клявер, спасибо, написал песню. Рыдаю, не могу петь. Потому что всякие мудаки нервы и душу треплют!» — пожаловалась артистка в личном блоге. Поклонники поддерживают певицу и желают ей встретить достойного спутника жизни. «Когда что-то заканчивается, обязательно начинается новое. Будь самой счастливой»; «Толику двоечка, а ты обязательно будешь счастливой!»; «Девочка, все у тебя будет хорошо, мы тебя любим!»; «Славочка наша любимая, не грусти! Вслед за дождем обязательно выглянет солнце!» — успокаивает публика.