. Победители проектов "Россия – страна возможностей" вручили новогодние подарки детям ДНР и ЛНР

Победители проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" провели для детей Донбасса мастер-класс и вручили им новогодние подарки.

В Луганском детском учреждении санаторного типа "Незабудка" для детей прошел мастер-класс по созданию новогодних глиняных игрушек. Кроме того, каждый ребёнок получил наборы для творчества, рюкзаки, новогодние сувениры и сладости.

Победитель конкурса "Лидеры России", министр образования и науки Луганской народной республики Иван Кусов поделился семейными традициями празднования и рассказал детям, как важно верить в свои мечты.

В мастер-классе приняли участие выпускники Мастерской новых медиа, теле-, радиоведущий Дмитрий Крымов и заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Александра Веселова.

«Новый год – это не только сладости и утренники, это, прежде всего, внимание, теплота и добрая семейная атмосфера. Тут собрались участники проектов платформы "Россия – страна возможностей", чтобы подарить детям свои самые искренние и добрые эмоции. Каждый ребёнок сегодня попробовал творчески себя проявить и получил сувениры», – отметил координатор спецпроектов АНО "Россия – страна возможностей" в ЛНР Даниил Калитвенцев.

Расписанные детьми игрушки теперь украсят новогодние ёлки и помещения санатория.

Также сотрудники президентской платформы "Россия – страна возможностей" встретились с воспитанниками Амвросиевской школы-интерната №4 в ДНР и провели для них тренинги и мастер-классы, вручили наборы для творчества, рюкзаки, новогодние сувениры и сладости.

"В преддверии Нового года хочется подарить детям радость и веру в свои возможности. Дети погибших военнослужащих – особая категория. Их отцы встали на защиту Донецкой Народной Республики и, к сожалению, не вернулись домой. Наша святая обязанность помогать и поддерживать этих детей во имя подвигов их родителей. Президентская платформа дает возможность каждому ребенку Донбасса принять участие в проектах и конкурсах, развиваться и двигаться дальше", – рассказал координатор специальных проектов АНО "Россия – страна возможностей" в Донецкой народной республике Никита Киосев.