. Почем будут салатики к Новому 2023 году

Исследования показали, что продукты сильно подорожали. Оценка проводилось сервисом «Чек Индекс». Россиянам сообщили, что одно из традиционных блюд на новогоднем столе теперь обойдется дороже. Оказалось, приобретение оливье будет на семь процентов дороже, чем в 2021 году. «Салат оливье также продается в магазинах вразвес. Средний чек его покупки — 194 рубля, что на 2% выше, чем в прошлом году», — отметили в ria.ru. Если рассчитывать салат на четверых человек, то придется потратить 481 рубль. А это на 34 рубля больше, чем в прошлом году. Так, маринованные огурцы подорожали на 38 процентов, укроп и петрушка — на 23 процента, а зеленый горошек — на 18 процентов. Стоимость репчатого лука увеличилась на 13 процентов, вареной колбасы — на 2 процента. Не стоит забывать и про майонез — на 17 процентов. При этом цена на картофель снизилась на 22 процента и на морковь — на 3 процента. А куриные яйца стали дешевле на 1 процент.