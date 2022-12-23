. Почем будут салатики к Новому 2023 году
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Почем будут салатики к Новому 2023 году

Почем будут салатики к Новому 2023 году
Исследования показали, что продукты сильно подорожали. Оценка проводилось сервисом «Чек Индекс». Россиянам сообщили, что одно из традиционных блюд на новогоднем столе теперь обойдется дороже. Оказалось, приобретение оливье будет на семь процентов дороже, чем в 2021 году. «Салат оливье также продается в магазинах вразвес. Средний чек его покупки — 194 рубля, что на 2% выше, чем в прошлом году», — отметили в ria.ru. Если рассчитывать салат на четверых человек, то придется потратить 481 рубль. А это на 34 рубля больше, чем в прошлом году. Так, маринованные огурцы подорожали на 38 процентов, укроп и петрушка — на 23 процента, а зеленый горошек — на 18 процентов. Стоимость репчатого лука увеличилась на 13 процентов, вареной колбасы — на 2 процента. Не стоит забывать и про майонез — на 17 процентов. При этом цена на картофель снизилась на 22 процента и на морковь — на 3 процента. А куриные яйца стали дешевле на 1 процент.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Российские власти дали прогноз по ценам на нефть в 2023 году
Российские власти дали прогноз по ценам на нефть в 2023 году
Леонид Агутин рассказал о разводе с Анжеликой Варум
Леонид Агутин рассказал о разводе с Анжеликой Варум
Агата Муцениеце нашла себе точную копию бывшего мужа
Агата Муцениеце нашла себе точную копию бывшего мужа
Оскар Кучера стыдится Дани Милохина
Оскар Кучера стыдится Дани Милохина
Жена Стаса Костюшкина едва не погибла от глыбы льда
Жена Стаса Костюшкина едва не погибла от глыбы льда
Лайма Вайкуле ни кто, заявил Антонов
Лайма Вайкуле ни кто, заявил Антонов
Посол России в США уличил Вашингтон в ведении войны чужими руками
Посол России в США уличил Вашингтон в ведении войны чужими руками
Microsoft и Activision требуют одобрения сделки: компании представили аргументы
Microsoft и Activision требуют одобрения сделки: компании представили
В январе выйдет новый сезон комедийного сериала Okko «Предпоследняя инстанция»
В январе выйдет новый сезон комедийного сериала Okko «Предпоследняя
Стало известно о возвращении Галь Гадот к роли в десятой части «Форсажа»
Стало известно о возвращении Галь Гадот к роли в десятой части
152 случая заражения COVID-19 подтвердили за сутки в Иркутской области
152 случая заражения COVID-19 подтвердили за сутки в Иркутской области
Спорткомплекс «Мартенсит» открыли после капитального ремонта в Черемхово
Спорткомплекс «Мартенсит» открыли после капитального ремонта в

Топ на сегодня

Турция повысит минимальную зарплату до 455 долларов
Турция повысит минимальную зарплату до 455 долларов
ЦБ оценил сделку по продаже «Открытия»
ЦБ оценил сделку по продаже «Открытия»
Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей России
Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей России
Алла Пугачева в панике в эмиграции
Алла Пугачева в панике в эмиграции
Эксперты оценили потенциал спроса на рынке жилой недвижимости
Эксперты оценили потенциал спроса на рынке жилой недвижимости

Еще по теме

Росстат рассказал о росте цен на продукты для новогоднего стола
Росстат отметил снижение «индекса селедки под шубой»
Стоимость популярного на новогоднем столе блюда выросла
Росстат выяснил, в каких регионах оливье и селедка под шубой дороже и дешевле всего