. Под школу искусств в Михайловке Черемховского района отремонтируют здание к 2025 году

Спикер Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников вручил сертификат на капремонт бывшего здания школы №2 в Михайловке Черемховского района директору школы искусств Татьяне Переляевой в рамках рабочей поездки. Как рассказала Татьяна Переляева, детская школа искусств была образована в 1979 году как музыкальная школа, позже открылось и художественное отделение.

На базе школы обучают игре на фортепиано, народных инструментах, хоровому пению, живописи. Учебные классы располагаются в приспособленных помещениях. До 2025 года запланировано отремонтировать здание бывшей школы №2 и передать его школе искусств. Средства на капитальный ремонт предусмотрены в областном бюджете депутатскими поправками. В 2023 году на эти цели выделили 15 миллионов рублей. Александр Ведерников отметил, что необходимо также использовать закон об инвестиционном налоговом вычете, который приняли депутаты Законодательного собрания, для оснащения школы.

Директор школы искусств Татьяна Переляева обратилась к спикеру парламента с просьбой разработать в Иркутской области программу «Земский работник культуры». Александр Ведерников поручил взять этот вопрос в проработку депутатами Заксобрания.