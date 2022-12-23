. Похудевшая Лолита Милявская предстала в сексуальном комбинезоне с внушительным декольте
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Похудевшая Лолита Милявская предстала в сексуальном комбинезоне с внушительным декольте

Похудевшая Лолита Милявская предстала в сексуальном комбинезоне с внушительным декольте
59-летняя певица Лолита Милявская поразила поклонников шикарной фигурой. Лолита Милявская напомнила поклонникам, что ее рано причислять к старушкам-пенсионеркам, хоть она и начала ездить на электричках и получать дотации от государства. Артистка, которая в следующем году отметит 60-летний юбилей, еще может дать фору любой молодой коллеге, что она наглядно продемонстрировала, примерив эффектный облегающий комбинезон с внушительным декольте. Исполнительница хита «На Титанике» облачилась в блестящий наряд, подчеркнувший все изгибы ее фигуры, и сняла небольшое видео для фанатов. В ролике Лолита пожаловалась, что у нее категорически не получается складывать ладони в форме сердечка, однако все внимание интернет-пользователей было привлечено исключительно к соблазнительным формам Милявской.
«Вчера меня одна из «жителей» моего сетевого домика Настя, учила делать сердечки, после того, как окончательно поняла, что «мои руки не для скуки»😂✌️ Ну почему бы нет☝️«Для любви сердца», как пелось в одной популярной песне моего детства. В любом случае, развивает моторику✌️😜», - поделилась Милявская. «Не в сердечках дело, тут главное — фигуру показать!», «Вау! Секси-комбез!», «Срочно к Бузовой, она вас научит», «Зато фигурка у вас обалденная! Приятно посмотреть!», «Лолита, как вы похудели! Откройте секрет, как вы часы и годы в обратную сторону откручиваете?», «Спасибо за то, что не уродуете себя пластикой. Внешность достойная!», «Ты космос!  Выглядишь круто! Комбез — сказка! Декольте — огонь!» — осыпали артистку восторженными комментариями. Напомним, Милявская кардинально преобразилась после скандального развода с пятым супругом Дмитрием Ивановым, который ей изменял. Артистка не упала духом, а, наоборот, сильно похудела и сменила имидж. А недавно певица призналась, что закрутила очередной роман — по слухам, она встречается с поклонником, сумевшим ее добиться.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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