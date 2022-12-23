. Посол России в США уличил Вашингтон в ведении войны чужими руками
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Посол России в США уличил Вашингтон в ведении войны чужими руками

Посол России в США уличил Вашингтон в ведении войны чужими рукамиПосол России в США Антонов: США ведут войну против России чужими руками

Никто не скрывает истинных целей политики Белого дома в отношении России, а на всех телеканалах страны политкомментаторы говорят о необходимости активизации прокси-войны против Москвы, убежден посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он уличил американские власти в ведении войны с Россией чужими руками и призвал граждан РФ «идти только вперед» в интервью для ТАСС.

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По материалам: lenta.ru

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