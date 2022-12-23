. Представитель ИрГУПС вошел в состав президиума Совета проректоров при Минобрнауки
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Представитель ИрГУПС вошел в состав президиума Совета проректоров при Минобрнауки

Представитель ИрГУПС вошел в состав президиума Совета проректоров при Минобрнауки

В Москве в рамках Всероссийского студенческого форума «Твой ход – 2022» состоялся конгресс по молодёжной политике и воспитательной деятельности. На выборах в состав президиума Совета проректоров по молодёжной политике и воспитательной деятельности вузов при Министерстве науки и высшего образования РФ представителем от СФО стал проректор по воспитательной работе и молодежной политике ИрГУПС Артем Миронов.

В конгрессе приняли участие более 700 проректоров со всей России, представителей федеральных органов исполнительной власти, Росмолодёжи, аппаратов полномочных представителей президента России в федеральных округах. Иркутскую область представляли проректоры ИГУ, ИрНИТУ, ИрГУПС, БГУ, БрГУ, ИрГАУ им. А.А. Ежевского, ИГМУ. На заседании министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что ситуация с воспитательной деятельностью в вузах страны начала кардинально меняться.

Необходимость опираться на традиционные ценности российского общества при реализации воспитательной деятельности в университетах подчеркнул в своём выступлении начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Напомним, в Иркутской области в ноябре 2022 года был создан совет проректоров по молодежной политике и воспитательной деятельности образовательных организаций высшего образования. Председателем нового коллегиального органа избран проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Иркутского государственного университета Александр Манзула.

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По материалам: irk

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