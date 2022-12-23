. Президент: уже 18 млн человек стали участниками проектов платформы "Россия – страна возможностей"

22 декабря в Кремле прошло заседание Государственного Совета по вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях, которое возглавил президент Российской Федерации Владимир Путин. Он отметил, что участниками проектов, конкурсов и олимпиад президентской платформы "Россия – страна возможностей" стали 18 млн человек.

«За последние годы многое сделано в сфере создания новых социальных лифтов. Отмечу здесь и известную уже хорошо в стране платформу "Россия – страна возможностей". Её проекты и конкурсы открывают серьезные горизонты для реализации профессионального потенциала молодых людей. Среди них платформа пользуется огромной популярностью. Сам для себя обнаружил, что 18 миллионов уже стали её участниками. Если исходить из того, что у нас 40 миллионов молодых людей, то 18 миллионов – это почти половина. Это впечатляет, честно говоря. Причем независимо от того, где эти люди живут – в большом городе или в районном центре», – рассказал глава государства.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, руководитель комиссии Госсовета РФ по реализации молодежной политики в России, победитель конкурса "Лидеры России" платформы "Россия – страна возможностей" Дмитрий Артюхов отметил, что конкурсы платформы – это реальная возможность для любого молодого человека заявить о себе.

«Ещё 10 лет назад на одном из ведущих мест была проблема отсутствия для молодежи социальных лифтов. Кадровый существовал только на бумаге. Благодаря запуску платформы "Россия – страна возможностей" ситуация в корне поменялась. Сегодня почти 80% молодых россиян верят, что у них есть возможность реализовать себя. Для этого организовано более двух десятков новых открытых конкурсов и олимпиад, доступных каждому жителю России», - уверен Артюхов.

Он также акцентировал внимание на флагманском конкурсе платформы "Лидеры России", уточнив, что в нем принимает участие и множество иностранных граждан.

«Участие в проектах платформы "Россия – страна возможностей" уже приняли около 18 миллионов россиян из всех регионов, в одних только "Лидерах России" за 4 года платформы – почти миллион. Мой коллега, Василий Орлов, глава Амурской области, и я сам, мы участники проекта "Лидеры России". Отдельно отмечу, что в конкурсе принимает участие много иностранных граждан. При вашей поддержке был запущен международный трек "Лидеров России" – и огромный интерес к нему у иностранцев, у наших соотечественников за рубежом. Участвовали люди из 150 стран», - отметил глава ЯНАО.

Артюхов также отметил важность расширения возможностей для путешествий российской молодежи.

«Как показала практика, лучше всего чувство общности у молодых людей формируют поездки по своей стране. У них есть большой запрос на познавательные путешествия, они хотят глубоко узнать Россию и её историю. При этом каждый третий, к сожалению, ни разу не был за пределами своего родного региона. Кардинально новые возможности для поездок по России открыл проект "Больше, чем путешествие". Он работает чуть больше года. И уже более 85 тысяч молодых ребят благодаря своей активной позиции получили возможность открыть для себя знаковые для нашей страны места», - заявил Артюхов.