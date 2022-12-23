. Приметы на встречу нового 2023 года Черного Кролика: что можно делать и что нельзя

Встретить Новый 2023 год удачно и привлечь внимание нового покровителя Черного Кролика сможет каждый. Простые приметы и соблюдение правил позволят обрести счастье и удачу на долгие 12 месяцев.

Новый год наступит совсем скоро, и отметить его важно так, чтобы заручиться поддержкой нового покровителя. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с приметами, чтобы узнать о том, что можно и нельзя делать в преддверии 2023 года. Эти знания помогут притянут счастье, успех и удачу, а также заручиться покровительством Черного Водяного Кролика.

Что можно делать накануне 2023 года

Встретить год Кролика важно в чистоте и порядке. Новый покровитель любит чистоту и уют, а также свободные пространства, свободные от скопления вещей. Это значит, что еще есть время освободить свое жилище от ненужного хлама и нагромождения бесполезных предметов.

По примете привлечь удачу получится и благодаря хлебосольному столу. Блюда не должны быть вычурными — Кролик предпочитает простые угощения, однако их оформление может быть необычным. Несколько блюд, приготовленных специально к столу, помогут привлечь удачу на весь год.

Удачу, по примете, принесет и активность. Не стоит всю ночь проводить за столом: это время прекрасно для прогулок, активного образа жизни и даже путешествий. Вместо традиционного застолья за полночь можно отправиться в парк и покататься на лыжах, чтобы позже под красивый фейерверк отдохнуть и насладиться горячими травяными настоями.

Еще одна добрая примета — желать всем добра и привечать гостей. Никто в новогоднюю ночь не должен остаться без доброго напутствия и символичного подарка. Главное — не дарить тех вещей, которые будут лежать мертвым грузом и никак не пригодятся. Практичный символ года приветствует полезные дары.

Удачу принесут и новые знакомства. По примет в новогоднюю ночь свершаются судьбоносные встречи, которые могут стать началом крепкой дружбы, успешного делового сотрудничества, а также счастливой семейной жизни.

Приметы-запреты на встречу Нового года

Встречать Новый год нельзя в дурном настроении. Год кролика подразумевает активность и позитивный настрой. В этот день, плавно перетекающий в ночь, стоит заранее позаботиться о душевной компании, чтобы не скучать и не разочароваться в празднике.

Ночь Кролика — не время для пассивности. По примете 2023 год нужно встретить активно. Катание с горок, посещение горнолыжных курортов, хороводу вокруг уличных елок и веселые танцы — все это будет залогом хорошего настроения и привлечения счастья на весь год.

Примета гласит, что новогоднюю ночь нельзя встречать скупо. Это не значит, что нужно отдавать последнее. Важно не скупиться на улыбки, привечать гостей и желать все счастья в наступающем 2023 году.

Нельзя в новогоднюю ночь выяснять отношения — известная поговорка о том, что встреча нового года отражается на все 12 месяцев по-прежнему актуальна. Эта ночь должна пройти в хорошем настроении, иначе не избежать мелких неурядиц и подстерегающих в неожиданных местах проблемах.