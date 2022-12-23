. Прохор Шаляпин намерен свалить за границу, уверены фанаты

Певец Прохор Шаляпин срочно распродает имущество по дешевке. Артист неожиданно выставил на продажу свою московскую квартиру, расположенную на Автозаводской. Артист объявил, что покупателя он ищет в срочном порядке и готов даже сбавить цену на недвижимость на целых 10 миллионов рублей. По словам шоумена, четырехкомнатные апартаменты имеют «добрую энергетику» и располагаются в пятиэтажном доме, возведенном еще в 1951 году при Сталине. Площадь квартиры – 147 квадратных метров, а высота потолков – 3,7 метра. «Дом после реконструкции. 2 санузла, паркет Джанкерс, дубовая доска, в кухне и санузлах подогрев полов. Просторные холлы и всего 3 квартиры на этаже. Окна выходят в тихий, уютный двор. В наличии всегда имеются свободные парковочные места. Один собственник (никто не прописан). Продаю срочно и гораздо ниже рыночной цены — всего за 30 миллионов рублей! (Оценка по нашему району 40 миллионов)», — сообщил Шаляпин и опубликовал фото жилплощади с довольно устаревшим ремонтом.Подписчики артиста были несколько озадачены поспешностью, с которой он решил сбыть с рук недвижимость, и задумались, не хочет ли он эмигрировать вслед за многими коллегами по цеху. Прохору также рекомендовали не торопиться с продажей и подождать более благоприятного времени, чтобы получить за собственность больше денег. «Прохор, ты куда собрался? За границу, что ль, опять? И зачем продавать такую красоту? Сейчас не время!», — попытались образумить артиста фолловеры. К слову, по слухам, Шаляпин владеет несколькими квартирами в столице, за счет сдачи которых и живет. Так, некоторые из объектов недвижимости певец получил от своей покойной жены Татьяны, которая скончалась сразу же после их свадьбы. Однако еще при жизни супруга успела переписать на избранника столичную недвижимость, а вот из наследства бизнесвумен он ничего не получил, потому что успел подписать брачный договор.