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Путин оценил название общероссийского молодежного движения

Путин оценил название общероссийского молодежного движенияПрезидент РФ Путин счел достойным название молодежной организации «Движение первых»

Президент России Владимир Путин оценил название общероссийской молодежной организации «Движение первых» и счел его достойным, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что на съезде движения присутствовали представители всех регионов страны. Он пожелал им удачи и попросил оказывать всестороннюю помощь.

«Они опередили и ценности движения, среди которых — дружба, патриотизм, справедливость, взаимопомощь, и выбрали достойное название своей организации — "Движение первых"», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что работа по молодежному проекту требует активного участия многих органов власти. Он также призвал исключить «формализм и казенщину» и действовать максимально деликатно.

Первый съезд новой российской детской организации прошел 18 декабря. Название нового движения полностью звучит следующим образом — Российское движение детей и молодежи «Движение первых». За такое наименование проголосовали 1278 участников съезда.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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