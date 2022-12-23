. Путин оценил название общероссийского молодежного движения

Президент РФ Путин счел достойным название молодежной организации «Движение первых»

Президент России Владимир Путин оценил название общероссийской молодежной организации «Движение первых» и счел его достойным, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что на съезде движения присутствовали представители всех регионов страны. Он пожелал им удачи и попросил оказывать всестороннюю помощь.

«Они опередили и ценности движения, среди которых — дружба, патриотизм, справедливость, взаимопомощь, и выбрали достойное название своей организации — "Движение первых"», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что работа по молодежному проекту требует активного участия многих органов власти. Он также призвал исключить «формализм и казенщину» и действовать максимально деликатно.

Первый съезд новой российской детской организации прошел 18 декабря. Название нового движения полностью звучит следующим образом — Российское движение детей и молодежи «Движение первых». За такое наименование проголосовали 1278 участников съезда.

