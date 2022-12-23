. Россиян призвали не дарить живых кроликов на Новый год

Минприроды призвало не дарить живых кроликов на Новый год и напомнило об ответственности

Минприроды России призвало граждан не дарить живых кроликов, которые являются символом 2023 года, на Новый год, и напомнило об ответственности за жестокое обращение с животными, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что кролик требует не меньшего ухода и заботы, чем кошка, собака или другое животное.

«Импульсивные решения завести питомца к празднику часто заканчиваются тем, что потом люди избавляются от подарков: кроликов выбрасывают на улицу, где они погибают», — объяснили в Минприроды.

Там добавили, что кролик — это не игрушка на новогодние праздники, поэтому к приобретению следует относиться осознанно. Ведомство совершенствует законодательство, чтобы защитить животных от безответственности некоторых владельцев.

Ранее президент Национальной ассоциации по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала, что новогодние подарки коллегам могут быть только недорогими и символическими. Идеальными могут стать елочные игрушки, игрушки с символами наступающего года, красиво оформленные сладости.

